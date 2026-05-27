Tamara Paganini a Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: "Por tu boca sale caca"

Tamara Paganini y Gladys La Bomba Tucumana volvieron a tener una terrible y escandalosa discusión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La cantante no supo si debía reaccionar como en sus viejas épocas del Bailando por un Sueño.

Todo se desató cuando Tamara Paganini tildó de “mala leche y resentida” a la cantante de cumbia por no tolerar que Cinzia Francischiello haya superado el versus de la 14° Gala de Eliminación.

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“Sos una mina mala leche. Por tu boca sale caca nada más”, espetó sobre la artista oriunda de Tucumán en una tensa e impactante charla en el patio de la casa del certamen de Telefe.

Glady La Bomba Tucumana quedó estupefacta ante las palabras de Tamara Paganini y trató de buscar motivos sobre su enojo en una charla grupal con Nenu López y Mariela Prieto.

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Tamara Paganini y Gladys La Bomba Tucumana la siguieron

En lugar de retrucarle, tal como le indicaron sus allegadas, la cantante prefirió mantenerse con tranquilidad como se había mostrado más de una vez en el Bailando por un sueño.

“Que vuelva la Bomba, que vuelva la Bomba”, entonaron las compañeras de Gladys, ansiosas por conocer de cerca su perfil belicoso si decide enfrentarse a Tamara Paganini.

Fue así que la cantante increpó a Tamara Paganini en el marco de la actividad, y también se cruzó nuevamente con Cinzia, que la trató de “ladrona” frente al resto de la casa.