Gran Hermano: qué sanción recibieron Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio, y Lola Tomaszeuski

Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos fueron sancionados por hablar del afuera de la casa después de su regreso a Gran Hermano Generación Dorada , en una clara transgresión al reglamento. Todos pagaron las consecuencias en el certamen de Telefe.

Gran Hermano emitió un comunicado para toda la casa y luego se dirigió en específico hacia los dos ganadores del repechaje y los dos vencedores del Golden Ticket . “Ya forman parte de la próxima placa”, indicó el dueño del juego.

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Además, como hubo varios jugadores que trataron de obtener información en sus charlas con los recién ingresados, avisó que “todos iban a pagar las consecuencias”.

Informó que para la compra del 25 de mayo tienen únicamente el 50% a pesar de haber ganado la prueba y que tendrán la mitad del presupuesto si ganan el próximo desafío y el 25% si lo pierden.

Los comentarios que provocaron la sanción de Gran Hermano

Brian Sarmiento le comentó a Franco Zunino determinadas actividades de la casa que vio desde afuera, reclamándole que “no lo nombró” al momento de expresar su deseo de quiénes quería que regresaran a la competencia.

El exfutbolista de Banfield también se excedió al hablar de las nominaciones en el confesionario con Titi Tcherkaski, motivo por el cual justamente Gran Hermano le llamó la atención dentro de esa misma habitación.

image Andrea del Boca fue una de las sancionadas en Gran Hermano.

Andrea del Boca les dijo de todo a Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero para tratar de “darles consejo” con respecto al afuera, y refiriéndose a las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio.

Lola Tomaszeuski le comentó a Titi Tcherkaski,que “por algo volvió a entrar” y le dijo a Yipio lo que pasó en el repechaje una vez que ella volvió a la casa. Gran Hermano le llamó la atención en el confesionario tanto a ella como a la uruguaya.