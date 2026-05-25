Buscan en Lomas de Zamora cocineritos para el primer reality de niños pasteleros en zona Sur

La primera competencia de pastelería amateur infantil llega estas vacaciones de invierno. Se trata de Delichef Kids que saldrá por YouTube y están buscando a los competidores en Lomas de Zamora y en toda la zona Sur para la competencia en formato de reality que promete ser divertida, dulce y emocionante.
La iniciativa ya tuvo su versión para pasteleros adultos y por el enorme éxito decidieron crear la versión para que participen esos niños que les gusta cocinar junto a su familia.
Rodrigo Martínez Sante que es el creador de este formato nunca visto en la zona comentó que desde la empresa Delité ubicada en Lanús cada año intentan innovar: "Hace un poco más de un año que además de vender nuestros productos de panadería decidimos brindar talleres de pastelería y este año se nos ocurrió lanzar la convocatoria para el reality de adultos que funcionó muy bien y con la llegada de las vacaciones de invierno decidimos proponer que hacer la versión infantil ya que hay muchos niños que cocinan y muy bien".
Como en la versión para adultos se formarán cuatro grupos de cuatro equipos y los niños siempre estarán acompañados por un adulto. El reality sale por el canal de YouTube/Taller de Sabores Delite y se trata de pasar distintos desafíos de cocina, que en este caso para los más chicos serán preparaciones básicas.
El equipo que sale primero de cada grupo pasa a la gran final y según anticiparon están eligiendo a menores de entre 6 a 14 años con ganas de cocinar, competir, ganar y ser parte de este primer reality que nunca se hizo en la zona Sur.
Además, este formato contará con un jurado especial ya que habrá niños y adultos haciendo las degustaciones y las devoluciones a cada uno de los equipos participantes. "Estamos también en la búsqueda del jurado infantil y de una co conductora que acompañará a Carla que es quien estuvo al frente de Delichef.
Arranque del ciclo y los detalles para inscribirse
Respecto a la fecha de la competencia añadieron que será durante el mes de julio para que los chicos puedan participar en medio del receso escolar. "La gran final será en septiembre y promete ser inolvidable porque la iniciativa apunta a que los chicos vivan una fiesta", detalló el creador del reality, quien además añadió que también están "en la búsqueda de sponsor que quieran acompañar este gran evento y así potenciar su marca junto a DeliChef Kids".
El desafío del año, ahora en versión mini ya está en proceso y esperan que puedan sumarse a la competencia. Para anotarse, hacer consultas sobre la inscripción despejar todo tipo de duda, hay que enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1163051198