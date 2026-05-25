Facundo Villarreal se afianza en el ataque de Los Andes: qué dijo sobre su posición en la cancha

Los Andes sigue de racha en la Primera Nacional . El equipo de Lomas de Zamora derrotó con autoridad a Racing de Córdoba y se mantiene prendido en lo más alto de la Zona A. Una de las figuras tácticas del encuentro fue el juvenil Facundo Villarreal , quien se consolidó en la zona de ataque con un rol diferente al habitual.

Junto a Mauricio Asenjo en ataque, el delantero surgido de las inferiores del Milrayitas es uno de los pilares del equipo dirigido por Leonardo Lemos. Con un Los Andes que se afirma partido tras partido, suma 24 puntos y se ubica a una unidad de Ciudad Bolívar y Deportivo Morón, los líderes de la Zona A de la Primera Nacional, el pueblo lomense se anima a soñar en grande.

En Lomas. Los Andes venció a Racing de Córdoba y se ilusiona en la Primera Nacional

Facundo Villarreal tiene 21 años, nació en Roque Saenz Peña en la provincia de Chaco y firmó contrato con Los Andes hasta diciembre de 2026. En el actual campeonato disputó 13 encuentros, anotó un gol y su posición habitual es la de extremo derecho. Sin embargo, el cuerpo técnico le pidió una misión para el esquema del equipo y la está cumpliendo a la perfección.

Ante la lesión de Camilo Viganoni, le llegó el turno a Facundo Villarreal de ingresar desde el inicio del partido ante Racing de Córdoba. Aunque su puesto natural siempre fue el de extremo por las bandas, las necesidades del equipo lo llevaron a jugar más centrado. El futbolista se mostró muy conforme con este presente y dejó en claro que se adapta muy bien a los pedidos del entrenador.

"Estoy cumpliendo una función de doble nueve", reconoció el atacante en diálogo con Fútbol en Milrayitas. Y apuntó: "trato de ayudar en donde me toque, ya sea cubriendo la espalda de Mati González o cubriendo donde me toca y lo hago por mí mismo y también por mis compañeros, si veo que mi compañero está cansado trato de respaldarlo y hacer lo mejor posible".

Esta nueva ubicación en el campo de juego le permite tener otra participación en los metros finales. El jugador surgido de las divisiones inferiores del club afirmó que esta tarea no le disgusta para nada. "Es una posición que me sienta bien, yo trato de hacer lo mejor ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. Espero seguir así y brindándome al ciento por ciento para el grupo", aseguró Facundo Villarreal.

Además, profundizó: "Es importante esté quien esté en el área que aproveche para conectar algún cabezazo como el de Asenjo en el segundo gol del sábado. Hay que tratar de que si no está Mauri Asenjo en el área pueda estar yo, complementarnos. Puedo acompañar a Asenjo tanto por derecha como por izquierda, así también como doble nueve".

facundo villarreal los andes Facundo Villarreal se está ganando un lugar en el ataque de Los Andes.

Un equipo que ilusiona a Lomas de Zamora

El triunfo ante el conjunto cordobés ratifica el gran momento del club. Con un juego sólido, Los Andes estiró su racha de partidos invicto. Ahora el plantel se enfoca en sus próximos compromisos para intentar asaltar la punta del torneo en soledad.

El equipo de Lomas de Zamora atraviesa un gran momento futbolístico con una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota. Su última caída en el certamen fue el 29 de marzo ante Temperley por 1 a 0 en el Eduardo Gallardón. Desde entonces, cosechó cuatro victorias (frente a Chaco For Ever, Acassuso, San Miguel y Racing de Córdoba) y cuatro empates (contra San Telmo, Colón, Deportivo Morón y Godoy Cruz).

Próxima parada: ante All Boys en Floresta

En 14 fechas disputadas obtuvo 6 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. Convirtió 12 goles y le anotaron 4 (tiene la valla menos vencida de su zona) y quiere seguir de racha para continuar con el envión anímico que invita a la ilusión.

"Se nos complica contra equipos como Racing de Córdoba que se repliegan como lo hicieron en el primer tiempo. Después con espacios podemos abrir los partidos como pasó en el segundo tiempo. Termina siendo un análisis positivo y ahora tenemos que ir a buscar los tres puntos de visitante. Ahora se viene All Boys en una cancha chica que nos puede complicar, pero nos vamos a brindar para dar lo mejor de nosotros y traer la victoria para casa", concluyó Facundo Villarreal.