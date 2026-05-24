Leonardo Lemos, sobre su Los Andes: "Representan lo que el hincha quiere ver"

Y Los Andes va. Otro triunfo de local para aferrarse a los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Lemos lleva ocho fechas invicto y para el entrenador se debe al “temple” que mostró el plantel luego de la derrota en el clásico.

“El plantel en general demostró temple, la capacidad y el carácter para sacar esa situación adelante. Y fuimos construyendo partidos positivos, con buenos resultados, rendimientos y nos fuimos acomodando cada vez mejor en la tabla”, destacó Leonardo Lemos .

Entre algodones. La aclaración de Leonardo Lemos sobre las lesiones en Los Andes

El Milrayitas acumula una racha de cinco victorias y tres empates. Por eso, este 2-0 sobre Racing de Córdoba completó un fin de semana óptimo para el técnico, que se lo dedicó a su mamá que cumplió años -el viernes- y a todos los hinchas de Los Andes por su día.

“Es un equipo muy entregado el que tenemos, estamos súper agradecidos por lo que dejan, como entrenan, como juegan, representan un poco lo que el hincha quiere ver”, señaló el DT.

Los Andes vs. Racing de Córdoba El equipo de Leonardo Lemos volvió a ganar como local.

Sin embargo, aclaró que “después hay buenas y malas como en todo torneo y hay partidos que no nos salen tan bien. Estamos bien, pudimos salir con mucha personalidad, construyendo un equipo sólido de atrás hacia adelante, que golpea cuando tiene que golpear y en un primer tiempo donde nos equivocamos en algunas salidas, donde no terminamos de encontrar los caminos, en el segundo tiempo fluyó mejor y los cambios entraron bien”.

El fondo de Los Andes aportó goles

Qué los goles los hayan marcado un central como Julián Rodríguez Vuotto y un lateral como Julián Navas -venía de anotar contra San Miguel- son motivos de felicidad para el entrenador.

“Los caminos para llegar a convertir tienen que ver con la mayor cantidad. Que la mayor cantidad de jugadores pueda convertir está bueno, nos da variantes, no recae en un solo jugador. Ojalá sigamos sumando goles de defensores y también los volantes”, afirmó Leonardo Lemos.

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Las dificultades que se le presentaron a Los Andes en los primeros 45 minutos, según el oriundo de Quilmes, se debieron a que “el rival hizo un planteo en el que nos dio la pelota y el campo y se abloqueló en 50 metros. Eso hace que los caminos no sean fáciles de encontrar, nuestra incapacidad para generar movimientos, entonces quedó trabado el primer tiempo. En el segundo entramos mejor, apareció el gol y ahí se abre el partido”.

El próximo sábado, desde las 15.30, Los Andes buscará continuar por su buena cosecha cuando visite a All Boys, en el estadio Islas Malvinas.