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24 de mayo de 2026
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Hay Sebastián López para rato: el arquero renovó con Los Andes hasta 2027

Sebastián López, referente en Los Andes, acordó con la dirigencia la extensión contractual que finalizaba en diciembre y seguirá un año más en el club.

Sebastián López seguirá un año más en Los Andes.

Sebastián López seguirá un año más en Los Andes.

Los Andes y Sebastián López sellaron un nuevo acuerdo. A pesar de que tenía vigente hasta diciembre, el arquero acordó la renovación de su contrato de manera anticipada con el "Milrayitas" y seguirá en el club de Lomas de Zamora hasta diciembre del 2027.

Con este reciente arreglo firmado, López confirma su continuidad en el conjunto lomense una vez que termine de actual temporada de la Primera Nacional y se mantendrá como uno de los líderes de cara a lo que viene, más allá de todos, incluido el arquero, tienen la cabeza en este campeonato que lo tiene a Los Andes como uno de los animadores de la zona A.

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Los números de Sebastián López en Los Andes

Sebastián López llegó a Los Andes en el inicio de la temporada 2023 de la mano d Guillermo Szeszurak y de a poco, a fuerzas de buenas actuaciones, se convirtió en uno de pilares de equipo. Rápidamente se transformó en líder y es unas de las banderas del plantel que logró el ascenso en 2024 y que hoy disfruta de un gran momento en la máxima categoría del fútbol argentino.

El futbolista de 40 años ya superó el centenar de partidos con la camiseta de Los Andes, entró en la historia del club por los logros conseguidos y actualmente transita su cuarta temporada en el club, aunque no será la última, ya que aseguró su permanencia para el 2027, donde buscará seguir haciendo historia.

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