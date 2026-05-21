Los Andes ayuda a visibilizar y concientizar sobre la lucha de los electrodependientes

Un compromiso del Club Atlético Los Andes con las causas sociales como es la lucha de los electrodependientes.

Con el compromiso de concientizar sobre la lucha de los electrodependientes , el Club Atlético Los Andes realizó una jornada especial durante el último partido que el Milrayitas disputó contra Godoy Cruz de Mendoza. El objetivo fue informar, repartir material y difundir la Ley Nacional entre socios, vecinos e hinchas.

La jornada sobre la Ley Nacional de Personas Electrodependientes N° 27351 se realizó en el marco del último partido de fútbol, en una acción que volvió a mostrar al club de Lomas como un espacio atravesado por la vida social, la solidaridad y la organización comunitaria.

La actividad comenzó en el Punto Socios y Socias, ubicado en la intersección de Boedo y Avenida Santa Fe, Lomas. "Elegimos ese espacio que es que recientemente ha sido declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante por su aporte a la construcción colectiva y cultural de la comunidad Milrayitas", comentó Ailín Osores , la secretaria de Actas del club.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Personas Electrodependientes que nació en Lomas compartieron información sobre la ley, acercaron materiales de difusión y conversaron con todos los que pasaron por allí sobre una problemática que muchas veces permanece invisibilizada.

Una jornada que el Club Atlético Los Andes apunta a que se replique

Durante la jornada se incluyó la entrega de snacks y golosinas para las infancias presentes, con el objetivo de crear un clima de cercanía y encuentro popular que acompañó toda la actividad.

Pero sin dudas hubo un momento más que emocionante: "Ya en el estadio Eduardo Gallardón, durante el entretiempo del partido, integrantes de la asociación ingresaron al campo de juego con su bandera y con la imagen de Joaquín Stefanizzi, niño hincha y socio del Milrayitas, cuya historia y la de su familia fueron parte indispensable de la lucha que impulsó la sanción de la ley nacional que garantiza derechos esenciales para las personas electrodependientes y sus familias", mencionó Osores.

La imagen de Joaquín atravesó al público presente que estaba en el estadio. "Es difícil contar con palabras lo sucedido en ese instante. La imagen proyectada en la pantalla no sólo evocó su recuerdo, también volvió a poner en el centro una pelea colectiva construida desde el amor, la insistencia y la decisión de transformar el dolor en derechos", contó la integrante del Club Los Andes.

Una vez más, con este tipo de acciones que suceden en un club de fútbol ponen en el foco la importancia de utilizar un deporte tan popular para dar lugar a la concientización. "No es un detalle menor. El fútbol sigue siendo uno de los espacios de mayor encuentro de personas y, por eso mismo, también puede convertirse en un lugar donde circulen preguntas, debates y causas que necesitan ser escuchadas por toda la sociedad", afirmó Osores.

También resaltaron que la educación puede ser parte de estos encuentros entre el deporte y causas sociales porque se trata de la posibilidad de acercar realidades, de producir sensibilidad social y de entender que una comunidad se fortalece cuando "se aprende y enseña a mirar al otro y a comprometerse con sus luchas", concluyeron desde el club que además invitó a replicar la acción en otras canchas.

4f73ee27-523e-4383-a8a8-ff7ea2469c2f Entregaron folletería con información entre socios, hinchas y vecinos.

Mirá el video que emocionó a todos los presentes en el estadio