viernes 15 de mayo de 2026
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15 de mayo de 2026
Este domingo.

Jornada especial: Lomas conmemora el Día de las Personas Electrodependientes

En la Plaza Joaco habrá música, suelta de globos y actividades para visibilizar la importancia de que accedan a sus derechos.

Un nuevo encuentro en Lomas para apoyar a los electrodependientes.

Un nuevo encuentro en Lomas para apoyar a los electrodependientes.

Para conmemorar el Día Nacional de las Personas Electrodependientes, este domingo habrá una jornada de concientización en Lomas de Zamora con actividades organizadas por el Municipio.

El encuentro se realizará desde las 14 en la Plaza Joaco del Parque de Lomas, ubicada sobre Siritto y Molina Arrotea. Allí habrá un show de música, una suelta de globos en homenaje a los electrodependientes que fallecieron y propuestas para seguir visibilizando la importancia de la Ley Nacional N°27.351 que respalda el acceso gratuito al servicio eléctrico y el derecho a contar con una fuente alternativa de energía.

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"En un contexto de crueldad por las políticas del Gobierno Nacional, la jornada del domingo toma más relevancia porque nos va a dar la posibilidad de poder encontrarnos, abrazarnos, estar juntos, difundir la ley y todo lo que tiene que ver con los derechos para electrodependientes", señaló el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad, Mauro Stefanizzi.

Familiares, autoridades, vecinos y organizaciones participarán del encuentro en la Plaza Joaco, que lleva ese nombre en homenaje a Joaquín Stefanizzi, el nene electrodependiente que falleció a los 6 años y se convirtió en símbolo de lucha por los derechos de las personas que necesitan suministro eléctrico constante por razones de salud.

Las dificultades que atraviesan las personas electrodependientes

El ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en materia salud está afectando a las personas electrodependientes. "Siguen con las trabas burocráticas y rechazando personas del Registro de Electrodependientes cuando van a hacer la renovación. También hay problemas en relación a que no se consiguen prestadores porque Incluir Salud (programa nacional) no paga y a personas electrodependientes con internación domiciliaria no les están entregando pañales, medicamentos y tampoco consiguen enfermeros", detalló Stefanizzi, que es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.

Desde la asociación estuvieron presentes en el Congreso de la Nación para representar a las familias electrodependientes y participar de la Comisión de Discapacidad junto a diversas organizaciones para defender sus derechos y denunciar las políticas de Milei que perjudican el acceso a prestaciones básicas, ponen en riesgo la cobertura y los ingresos de los sectores más vulnerables.

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