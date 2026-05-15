Jornada especial: Lomas conmemora el Día de las Personas Electrodependientes

Para conmemorar el Día Nacional de las Personas Electrodependientes , este domingo habrá una jornada de concientización en Lomas de Zamora con actividades organizadas por el Municipio .

El encuentro se realizará desde las 14 en la Plaza Joaco del Parque de Lomas , ubicada sobre Siritto y Molina Arrotea . Allí habrá un show de música, una suelta de globos en homenaje a los electrodependientes que fallecieron y propuestas para seguir visibilizando la importancia de la Ley Nacional N°27.351 que respalda el acceso gratuito al servicio eléctrico y el derecho a contar con una fuente alternativa de energía.

"En un contexto de crueldad por las políticas del Gobierno Nacional , la jornada del domingo toma más relevancia porque nos va a dar la posibilidad de poder encontrarnos, abrazarnos, estar juntos, difundir la ley y todo lo que tiene que ver con los derechos para electrodependientes", señaló el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad , Mauro Stefanizzi.

Familiares, autoridades, vecinos y organizaciones participarán del encuentro en la Plaza Joaco, que lleva ese nombre en homenaje a Joaquín Stefanizzi, el nene electrodependiente que falleció a los 6 años y se convirtió en símbolo de lucha por los derechos de las personas que necesitan suministro eléctrico constante por razones de salud.

Las dificultades que atraviesan las personas electrodependientes

El ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en materia salud está afectando a las personas electrodependientes. "Siguen con las trabas burocráticas y rechazando personas del Registro de Electrodependientes cuando van a hacer la renovación. También hay problemas en relación a que no se consiguen prestadores porque Incluir Salud (programa nacional) no paga y a personas electrodependientes con internación domiciliaria no les están entregando pañales, medicamentos y tampoco consiguen enfermeros", detalló Stefanizzi, que es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.

Desde la asociación estuvieron presentes en el Congreso de la Nación para representar a las familias electrodependientes y participar de la Comisión de Discapacidad junto a diversas organizaciones para defender sus derechos y denunciar las políticas de Milei que perjudican el acceso a prestaciones básicas, ponen en riesgo la cobertura y los ingresos de los sectores más vulnerables.