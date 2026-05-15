Se definió la placa de Gran Hermano con un salvado y una sancionada

Se definió la primera etapa de la placa de Gran Hermano Generación Dorada y el público decidió que un solo jugador deje de estar nominado y otra jugadora subió por sanción. Hasta el domingo, la votación en el certamen de Telefe continuará negativa.

A diferencia de otras oportunidades, Santiago del Moro fue nombrando uno a uno a quienes continuaban en placa nominados. Luego, en el versus final quedaron Danelik Galazan y Juan “Juanicar Caruso, siendo el actor el único salvado de la noche.

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Juanicar se emocionó muchísimo al bajar de la nominación porque viene de una semana complicada emocionalmente. Tuvo ataques de pánico, se distanció de Pincoya y se enfrentó a Eduardo Carrera.

Sanción en Gran Hermano: Cinzia también subió a placa

Por su parte, Cinzia Francischiello subió a la placa después de haber sido sancionada por Gran Hermano al romper el reglamento al contar información del afuera.

Gran Hermano explicó que no pudo permitir la conducta de la venezolana al brindar información desde el afuera a pesar de ser advertida por eso en diferentes oportunidades.

“Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados. Ya estás nominada y quiero decirte que voy a estar prestando atención a tu comportamiento. No quiero aplicar medidas aún más severas”, indicó el dueño del juego.

image Placa de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, quedaron nominados hasta el domingo de forma negativa: Eduardo Carrera, Danelik Galzan, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Luana Fernández. Uno de ellos dejará el certamen el próximo domingo en la nueva Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.