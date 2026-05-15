Finde en Lomas de Zamora: un tributo a Sandro, The Beats, Bandalos Chinos y mucho Heavy Metal

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán mucha música en vivo con un tributo a Sandro, The Beats, Dancing Mood, Bandalos Chinos y un festival de Heavy Metal. También habrá comedia con la obra de Pedro Alfonso y el unipersonal de Fabio Alberti.

En el Día Internacional del Heavy Metal , en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora el sábado desde las 16 habrá bandas sonando en vivo.

Gratis. Lomas festeja el 25 de Mayo con desfile, locro y el Dúo Coplanacu en la Plaza Grigera

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 tendrá lugar otra edición de " Chamamé en Comunidad" con la presentación de Alejandro Chamorro.

En la misma sala el domingo a las 16 sale a escena “Búsqueda Maravillosa”, una propuesta escénica para los más bajitos, y a las 20 será el turno del Ballet Luna Santiagueña.

image Una obra para los más bajitos, en Lomas de Zamora.

Otros shows en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 llega Fernando Samartín con “Culto Gitano”, su espectáculo en homenaje a Sandro. En la “Sala B” Fabio Alberti presenta su show de humor “Peperino Pomoro”.

En la misma sala, el sábado a las 21 sale a escena “Corto Cicuito”, una comedia con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich. En la “Sala B” The Beats recorre las canciones de Los Beatles.

Dancing Mood, la big band que dirige Hugo Lobo, sale a escena el sábado a las 21 de Dandelion Teatro Bar del Lomas de Zamora, Larrea 350. El grupo Tapones de Punta abre la velada.

La banda Don Albert presenta su repertorio de canciones rockeras en vivo el sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 540, el sábado a las 21 irrumpe en escena el show de humor “Rápido y gracioso”, con Fabián Sigot. El domingo a las 20 Fede Cyrulnik presenta su nuevo unipersonal Stand-up Comedy Show.

“Había una vez, un cuento para no olvidar”, una historia que acompaña a una niña en la búsqueda de su verdadero origen, se presenta el sábado a las 17 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

Música en vivo en Lomas de Zamora

Fran Carzino presenta "El Cuarto", su nuevo álbum que llega después de “Roto”, y recorrerá las canciones de sus trabajos anteriores el viernes a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

El grupo Sabor Canela arma una verdadera noche de cumbia el viernes desde las 23.30 animando la “Fiesta Tropicante”, en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

Bandalos Chinos, una banda de largo recorrido en la escena del rock argentino, sonará en vivo el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Estate Kieto y el sábado será el turno de los clásicos ochentosos de La Fonola ’80.

"Esperando a Godot", un clásico de Samuel Beckett y con traducción y versión de Rubén Pires y Hugo Halbrich, sale a escena el sábado en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

El Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a partir de las 18 se presenta La Máquina de Hacer Tangos y el sábado llega música latinoamericana de La Banda del Momento.