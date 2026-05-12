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Lomas festeja el 25 de Mayo con desfile, locro y el Dúo Coplanacu en la Plaza Grigera

El Municipio organiza la celebración patriota en Lomas de Zamora el lunes 25 de Mayo desde la 12 e invita a los vecinos a acercarse con el mate y banderas argentinas.

Un 25 de Mayo con desfile, locro y folklore.

Un 25 de Mayo con desfile, locro y folklore.

El encuentro Lomas por la Patria en Comunidad se celebrará desde las 12 con un tradicional desfile cívico que tendrá como protagonistas a instituciones de Lomas, además de un loco para compartir.

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La tarde se llenará de música y baile popular con la participación de músicos y grupos locales y la presentación Presentación en vivo del Dúo Coplanacu, uno de los grupos de folklore más conocidos y prestigiosos de Argentina, Con casi 4 décadas de trayectoria.

Sus conciertos tuvieron en los inicios esa suerte de misa "ricotera" dentro del mismo género folclórico y un espíritu de autogestión similar. Ellos también hablan de las tribus que forman parte de la comunidad de Los Copla.

La presión de su público y el éxito de su peña en Cosquín los llevó por primera vez a la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, un año después cuando las propuestas independientes no tenían ningún tipo de cabida en ese escenario.

Desde el Municipio invitan a los vecinos a ser parte del festejo con el mate y banderas argentinas en una jornada llena de alegría y orgullo nacional en la Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700). El festejo, al igual que el 9 de Julio, es un clásico en Lomas de Zamora y convoca todos los años a miles de personas.

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