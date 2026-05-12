Lomas festeja el 25 de Mayo con desfile, locro y el Dúo Coplanacu en la Plaza Grigera

Lomas de Zamora se prepara para vivir un gran festejo patrio. El lunes 25 de Mayo , la Plaza Grigera se vestirá de celeste y blanco para recibir a los vecinos y las familias que quieran ser parte de un día muy especial.

El encuentro Lomas por la Patria en Comunidad se celebrará desde las 12 con un tradicional desfile cívico que tendrá como protagonistas a instituciones de Lomas, además de un loco para compartir.

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La tarde se llenará de música y baile popular con la participación de músicos y grupos locales y la presentación Presentación en vivo del Dúo Coplanacu, uno de los grupos de folklore más conocidos y prestigiosos de Argentina, Con casi 4 décadas de trayectoria.

Con Roberto Cantos y Julio Paz , el Dúo Coplanacu tuvo muchos recompensas artísticas siguiendo su propio camino . Fueron bendecidos por Mercedes Sosa cuando grabaron la versión de la zamba "Agitando pañuelos" en el disco Paisaje de 1997.

Sus conciertos tuvieron en los inicios esa suerte de misa "ricotera" dentro del mismo género folclórico y un espíritu de autogestión similar. Ellos también hablan de las tribus que forman parte de la comunidad de Los Copla.

La presión de su público y el éxito de su peña en Cosquín los llevó por primera vez a la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, un año después cuando las propuestas independientes no tenían ningún tipo de cabida en ese escenario.

Desde el Municipio invitan a los vecinos a ser parte del festejo con el mate y banderas argentinas en una jornada llena de alegría y orgullo nacional en la Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700). El festejo, al igual que el 9 de Julio, es un clásico en Lomas de Zamora y convoca todos los años a miles de personas.