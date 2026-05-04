Folklore para todos en Lomas de Zamora: el taller que une generaciones mediante el pericón

En Lomas de Zamora existe un grupo de vecinos que, con la danza del pericón, mantienen encendida la llama del folklore y la trasmiten a nuevas generaciones. Luis Cabrera (67) es el profesor del grupo que funciona en el Centro Cultural San José , quien contó cuáles son los beneficios de danzar un género nacional que está al alcance de todos.

En una charla con el Diario La Unión , Luis contó que se dedica a bailar folklore hace ya 48 años. "Mi meta es enseñar todo lo que aprendí en la vida relacionado con el folklore. El propósito es sencillo: aportar mi granito de arena para que este género nunca muera ”, dijo quien tuvo la posibilidad de perfeccionar sus virtudes en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de Lomas de Zamora.

Mi meta es enseñar todo lo que aprendí en la vida relacionado con el folklore. El propósito es sencillo: aportar mi granito de arena para que este género nunca muera Mi meta es enseñar todo lo que aprendí en la vida relacionado con el folklore. El propósito es sencillo: aportar mi granito de arena para que este género nunca muera

Para Cabrera, la danza del folklore “es como una terapia ”: al bailar se ejercita la memoria con cada paso, además de permitirles a los participantes a sociabilizar entre sí y formar grupos muy humanos.

f4f27ad9-8315-419a-a67b-25b2e700f38b Los vecinos de Lomas de Zamora encuentran un sentido de pertenencia en el taller dictado por Cabrera.

Baile en Lomas de Zamora: con ganas todo es posible

“La clave está es aprender el paso básico, que consta de cuatro compases. Una vez que el alumno sabe eso, lo siguiente en orden de importancia son las ganas de seguir progresando”, admitió el profesor. Las clases están a disposición de todos los vecinos de Lomas de Zamora, sin importar el rango etario. “Desde los 4 hasta los 99, todos son más que bienvenidos”, agregó, e invitó a todos los interesados a sumarse a las jornadas semanales del taller.

La clave está es aprender el paso básico, que consta de cuatro compases. Una vez que el alumno sabe eso, lo siguiente en orden de importancia son las ganas de seguir progresando La clave está es aprender el paso básico, que consta de cuatro compases. Una vez que el alumno sabe eso, lo siguiente en orden de importancia son las ganas de seguir progresando

De cara al 25 de mayo, el grupo ya se encuentra en plena preparación de una coreografía de baile para exponer en una fecha patria tan importante como lo es el Día de la Revolución de Mayo. “El pericón se prepara con mucho tiempo de antelación, diría que más de un mes. Es que se debe respetar el tiempo de aprendizaje de cada alumno”, señaló.

Los vecinos de Lomas que deseen sumarse al taller que está a cargo de Cabrera pueden comunicarse mediante un mensaje directo a través de la cuenta oficial de Instagram del Centro Cultural San José o acercarse personalmente a su sede situada en Caaguazú al 500 (esquina Anchoris).