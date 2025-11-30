De Villa Fiorito al Gran Rex: Luiam Basco cantó frente a su ídolo Christian Herrera

Luiam representó a Fiorito y a Buenos Aires en el show del artista salteño.

Luiam Basco (8) , el artista de Villa Fiorito (Lomas de Zamora) , continúa sumando capítulos en su carrera musical. El sábado pasado, el niño que es reconocido por su voz en el folklore y en otros géneros se presentó por primera vez en el Teatro Gran Rex y tuvo el honor de cantar una canción junto a su ídolo Christian Herrera .

Para Luiam fue la primera vez en el Teatro Gran Rex y, como era de esperarse, la experiencia superó todas las expectativas. “La verdad fue una noche mágica, llena de muchas emociones”, contó Andrea, su mamá, todavía conmovida por lo vivido el pasado fin de semana. “El Gran Rex explotó. Luiam la rompió, definitivamente nació para esto”, acotó, feliz.

Durante el show, Basco interpretó “Parando por la tera” (junto a Mía y Mauri, dos niños que suelen hacer música y cantar con Christian Herrera, que en todo momento estuvo a su lado en el escenario) ante cientos de espectadores. La química entre los tres pequeños surgió de manera espontánea.

ebb28654-5b2e-4fe0-8128-1fe06d2f173f Luiam junto a su ídolo, Christian Herrera. Un orgullo para Villa Fiorito.

“Fue increíble cómo se fusionaron, porque jamás habían cantado juntos. Todo salió perfecto”, relató Andrea, quien disfrutó del show en una de las primeras filas. Para la familia, este debut de Luiam no solamente fue un sueño cumplido, sino el comienzo de algo mucho más grande: “Si pudo con la multitud del Gran Rex, puede con mucho más. Estamos muy orgullosos del hijo que nos tocó. Lloramos muchísimo”.

27ff2994-8d28-4606-ba16-cae6a05583c5 Fue la primera vez que el artista de Fiorito pisó el escenario del Teatro Gran Rex.

De Villa Fiorito para el mundo, con talento y templanza

Además de la emoción por cantar ante la presencia de su ídolo, a la mamá de Basco le llamó la atención la tranquilidad con la que su hijo vivió cada momento. “Le pregunté si estaba nervioso y me dijo que no, que estaba muy emocionado. Salió y cantó con el corazón”, recordó.

Andrea aseguró que, aunque en su vida cotidiana es un nene común, cuando pisa un escenario se produce una transformación: “Él cambia su postura y su personalidad: se convierte en Luiam Basco, el niño de Villa Fiorito ‘Ciudad de Dios’, el potrillo de Buenos Aires”.

227ed71b-0034-49f0-bfa1-ac8571ca02ef El niño de Villa Fiorito crece a pasos agigantados.

“Esto recién comienza... pero qué comienzo tan agigantado”, cerró Andrea, emocionada. Con cada presentación, Luiam se sigue consolidando como una de las voces infantiles más prometedoras de la música popular. De Lomas para Argentina.