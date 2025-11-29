Realizarán una jornada comunitaria y sanitaria en Fiorito

La diócesis de Lomas de Zamora realizará una jornada comunitaria en Fiorito con el objetivo de fortalecer los lazos sociales y espirituales. También habrá una misa y un almuerzo junto a los vecinos del barrio. Encabezada por el obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones , la jornada de encuentro y celebración comenzará a las 10 en el Centro Comunitario Divino Niño ubicado sobre la calle Azamor 1023 .

Desde allí comenzará una recorrida por las calles del barrio para acompañar el trabajo de las líderes comunitarias de primera infancia, que brindan acompañamiento y seguimiento personalizado a mujeres embarazadas y familias con niños de 0 a 6 años mediante pautas de cuidado materno infantil y de salud.

A las 12 habrá una misa a cargo de Lugones en el oratorio Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ubicado sobre la calle Esquel, entre Reaño y Plumerillo . Y desde las 13 compartirán un almuerzo comunitario con todos los presentes.

El obispo de Lomas también estará el sábado en el Colegio Santa Inés de Turdera , ubicado en Reconquista 316 , para formar parte del encuentro de voluntarios y voluntarias de Cáritas . A las 9 se realizará la misa de apertura de la jornada que contará además con un desayuno y un plenario con la participación de agentes de Cáritas y las líderes comunitarias de Primera Infancia.

Se viene la peregrinación en bicicleta de Lomas de Zamora a Luján

Con la participación de miles de vecinos de Lomas, este domingo se realizará una nueva edición de la Peregrinación Nacional en Bicicleta a Luján. La salida será a las 5 de la mañana desde la Catedral de Lomas ubicada sobre Sáenz y la Avenida Hipólito Yrigoyen (frente a la Plaza Grigera).

"Después agarramos Colombres, Camino Negro y Camino de Cintura hasta llegar a la primera parada en San Justo para descansar, ir al baño y unirnos a la caravana que viene de la Zona Oeste en la Ruta 4, a la altura de Castelar. También tenemos una parada en La Reja y alrededor las 12.30 llegaremos a la Basílica de Luján", detalló uno de los coordinadores de la peregrinación en Zona Sur. Ante cualquier consulta sobre la jornada, las personas pueden comunicarse con Carlos por WhatsApp al 11-6898-7003.