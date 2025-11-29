sábado 29 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025
A cargo de la diócesis de Lomas.

Realizarán una jornada comunitaria y sanitaria en Fiorito

El encuentro de este domingo busca fortalecer los lazos sociales y espirituales a través de una recorrida por el barrio, una misa y un almuerzo.

En Fiorito habrá una recorrida por el barrio, una misa y un almuerzo.

La diócesis de Lomas de Zamora realizará una jornada comunitaria en Fiorito con el objetivo de fortalecer los lazos sociales y espirituales. También habrá una misa y un almuerzo junto a los vecinos del barrio. Encabezada por el obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones, la jornada de encuentro y celebración comenzará a las 10 en el Centro Comunitario Divino Niño ubicado sobre la calle Azamor 1023.

Desde allí comenzará una recorrida por las calles del barrio para acompañar el trabajo de las líderes comunitarias de primera infancia, que brindan acompañamiento y seguimiento personalizado a mujeres embarazadas y familias con niños de 0 a 6 años mediante pautas de cuidado materno infantil y de salud.

A las 12 habrá una misa a cargo de Lugones en el oratorio Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ubicado sobre la calle Esquel, entre Reaño y Plumerillo. Y desde las 13 compartirán un almuerzo comunitario con todos los presentes.

jornada comunitaria fiorito2

El obispo de Lomas también estará el sábado en el Colegio Santa Inés de Turdera, ubicado en Reconquista 316, para formar parte del encuentro de voluntarios y voluntarias de Cáritas. A las 9 se realizará la misa de apertura de la jornada que contará además con un desayuno y un plenario con la participación de agentes de Cáritas y las líderes comunitarias de Primera Infancia.

Se viene la peregrinación en bicicleta de Lomas de Zamora a Luján

Con la participación de miles de vecinos de Lomas, este domingo se realizará una nueva edición de la Peregrinación Nacional en Bicicleta a Luján. La salida será a las 5 de la mañana desde la Catedral de Lomas ubicada sobre Sáenz y la Avenida Hipólito Yrigoyen (frente a la Plaza Grigera).

"Después agarramos Colombres, Camino Negro y Camino de Cintura hasta llegar a la primera parada en San Justo para descansar, ir al baño y unirnos a la caravana que viene de la Zona Oeste en la Ruta 4, a la altura de Castelar. También tenemos una parada en La Reja y alrededor las 12.30 llegaremos a la Basílica de Luján", detalló uno de los coordinadores de la peregrinación en Zona Sur. Ante cualquier consulta sobre la jornada, las personas pueden comunicarse con Carlos por WhatsApp al 11-6898-7003.

