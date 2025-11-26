Fiorito: homenajean a vecinos desaparecidos por la dictadura militar

La jornada tendrá lugar este jueves, a las 9.30, en el cruce de la Avenida Gral. Hornos e Islandia . "Vamos a homenajear a Carlos Almada , Mabella Raquel Schulz y Manuel Souto en la esquina de la casa donde fueron secuestrados. Los carteles con sus nombres se volaron a causa de un temporal así que organizamos una puesta en valor para volver a colocarlos", informaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

Familiares, autoridades, referentes de organizaciones Derechos Humanos y vecinos de la zona participarán de la señalización que busca seguir fortaleciendo la memoria colectiva en los barrios de Lomas de Zamora .

Mabella Raquel Schulz (también conocida como "Porota") formaba parte de una familia de clase trabajadora, era obrera de la fábrica Canale y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La secuestraron el 13 de junio de 1976 en la casa que tenían en Fiorito sobre la calle Islandia 26 junto a esposo Carlos Almada, un chofer que también militaba en el PRT. La hija de ambos, Mónica, tenía 11 años cuando se produjo el secuestro de sus padres que aún siguen desaparecidos.

En el operativo que hizo la dictadura en la casa de Fiorito también secuestraron a Manuel Souto, militante del PRT que era compañero de Mabella y Carlos. Los restos de Manuel, que nació en España y vino a Argentina en 1953 junto a su mamá, fueron identificados en el Cementerio de Avellaneda por el Equipo de Antropología Forense (EAAF). Souto trabajaba de chapista y era esposo de Marta Susana Caro, una obrera en la fábrica Alpargatas y militante secuestrada el 1 de mayo de 1976 en su casa Florencio Varela.

Memoria activa frente a los crímenes de la dictadura militar

Esquinas por la Memoria es un programa que se lleva adelante con el objetivo de recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. En las esquinas de sus casas se ponen carteles con sus nombres y la fecha en que fueron desaparecidos. A mediados de noviembre homenajearon en San José a Ricardo Cabrera, un obrero y militante que fue secuestrado el 12 de octubre de 1976 y visto por sobrevivientes en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield.