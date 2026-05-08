Masacre de Budge: un crimen en Lomas que le puso nombre al gatillo fácil

Hace 39 años, en Lomas de Zamora fueron asesinados tres jóvenes a manos de la Policía Bonaerense . El crimen, conocido como la Masacre de Budge , generó mucha indignación en los vecinos que se organizaron para denunciar el hecho que por primera vez fue caratulado como gatillo fácil .

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional en alusión a la Masacre de Budge y en memoria de Agustín "El Negro" Olivera , Oscar Aredes y Roberto "Willy" Argañaraz . Mientras tomaban una cerveza y descansaban después de la jornada laboral, los tres jóvenes fueron fusilados por policías en la esquina de Guaminí y Figueredo .

Como suele suceder en este tipo de casos , los efectivos de la Bonaerense simularon un enfrentamiento inexistente para alterar la escena del crimen y quedar impunes. Los vecinos del barrio no creyeron esa versión y empezaron a organizar reuniones, movilizaciones y asambleas para reclamar justicia .

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

El abogado León Zimerman (fundador de la Correpi) se hizo cargo de la defensa de los familiares de las víctimas y denominó al crimen como "gatillo fácil", parafraseando a Rodolfo Walsh quien años antes había denominado a la Bonaerense como "la secta del gatillo alegre".

Los policías Juan Ramón Balmaceda, Jorge Miño e Isidoro Romero fueron condenados a prisión por la masacre pero se fugaron antes de que la sentencia pudiera ejecutarse con la complicidad de la misma fuerza. Luego fueron encontrados y tuvieron que cumplir su condena a excepción de Balmaceda que murió.

Un programa para fortalecer la memoria colectiva

Este viernes, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia presentó el programa "Memoria y Reparación contra la Violencia Institucional".

"En el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, la iniciativa busca crear una colección documental sobre la violencia institucional en democracia, poniendo en valor el trabajo de quienes luchan para prevenir y erradicar esta problemática", informaron en relación al encuentro que contó con la presencia de Sergio Maldonado (hermano de Santiago Maldonado).

El programa es una convocatoria para que víctimas, familiares, organizaciones, municipios, referentes territoriales y espacios culturales y educativos puedan aportar materiales para fortalecer la construcción de memoria colectiva. Para participar y acceder a más información hay que mandar un mail a [email protected].

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Lomas participó de la presentación junto a familiares de victimas de violencia institucional y diferentes organizaciones de DDHH.