La UNLZ restituye los legajos de sus estudiantes desaparecidos

En un acto de reparación histórica a 50 años de la dictadura militar , la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) restituyó los legajos de ocho estudiantes y un directivo que fueron detenidos y desaparecidos .

Con la aprobación unánime del Consejo Superior , la iniciativa tiene el propósito de reconocer que la trayectoria académica de nueve personas fue interrumpida por el terrorismo de Estado . Tanto los estudiantes como el directivo de la UNLZ figurarán como desaparecidos en los legajos de la institución.

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Julio Molina, Pablo Musso, Ramón "Moncho" Pérez, María Cristina Bienposto, Jorge Brinoli, Rodolfo Torres, José Nicasio Fernández Álvarez y Esteban Roldán son los estudiantes que fueron víctimas de la dictadura más sangrienta y dolorosa de nuestro país. A ellos se suma Carlos Ocerín Fernández , funcionario de la universidad entre 1974 y 1975.

"No es un mero acto administrativo, sino que es un hecho político que se enmarca en el compromiso que tiene nuestra universidad en la lucha por la Memoria , la Verdad y la Justicia . La dictadura cívico-militar instauró un plan sistemático de desaparición, de tortura y de exterminio al que le cabe el significante genocidio”, destacó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales e impulsor del proyecto, Gustavo Naón, quien agregó: "Entre los 30 mil desaparecidos tenemos ocho estudiantes y un exfuncionario. En un trabajo de investigación realizado junto a las facultades y el rectorado, pudimos comenzar a reconstruir su historia".

La aprobación del proyecto se dio durante una reunión en la que participaron representantes de todos los claustros, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de todas las facultades.

UNLZ: quiénes fueron los desaparecidos por la dictadura

Carlos Ocerín Fernández: funcionario de la Universidad entre 1974 y 1975 que fue detenido ilegalmente en la madrugada del 24 de marzo de 1977 en el domicilio de la calle Otamendi 209 (Ciudad de Buenos Aires) por personal del Ejército. Hasta la actualidad no se sabe nada sobre su paradero.

Jorge Brinoli: uno de los primeros inscriptos en la carrera de Ingeniería Agronómica en 1974. El "Flaco", como le decían sus compañeros, era de San Francisco Solano y estaba por cumplir 28 años cuando desapareció el 30 de enero de 1978,

José Fernández Álvarez: Nació en España 1949 y, al momento de su desaparición el 9 de noviembre de 1976, cursaba las últimas materias de la Licenciatura en Administración de Empresas y militaba en el Centro de Estudiantes.

Julio Molina: fue el primer presidente de la Federación Universitaria de Lomas (FULZ). Luego del golpe dejó de ir a la universidad, se vio obligado a abandonar su casa en Temperley y cambiar varias veces su aspecto. Fue visto por última vez por su madre en los primeros días de octubre de 1977.

María Bienposto: era estudiante de periodismo y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). El 24 de agosto de 1977 fue secuestrada por un grupo de tareas en la intersección de las calles Pereyra Lucena y Williams.

Pablo Musso: era una familia obrera del Barrio La Perla de Temperley, ingresó en 1973 a la Facultad de Sociales, militaba en la JUP y era delegado en la fábrica FIFA. Fue secuestrado en la madrugada del 25 de octubre de 1976 por un grupo de tareas que entró en su casa de la calle Triunvirato.

Ramón "Moncho" Pérez: ingresó a la carrera de Administración de Empresas en 1973, fue ayudante de cátedra y militó en la Juventud Comunista. A las 4 de la mañana del 9 de noviembre de 1976, un grupo de tareas entró en su casa ubicada cerca del Dispensario de Temperley y lo secuestró.

Rodolfo Torres: se anotó en la carrera de Ingeniería Agronómica en 1976 y por su compromiso político tuvo que mudarse y vivir en la clandestinidad. El 5 de septiembre de 1977 fue secuestrado junto a su pareja Silvia Streger luego de que un grupo de tareas los estuvieran esperando en su casa de Turdera. Fueron vistos por última vez en el Pozo de Quilmes.

Esteban Roldán: estudiante de Ingeniería Rural que fue secuestrado el 13 de abril de 1976 en Remedios de Escalada junto a Aída Rodríguez (esposa), Miguel Roldán (hermano) y María Giordano (cuñada).