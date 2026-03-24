Los vecinos colmaron el ex Pozo de Banfield por el 50º aniversario del Golpe de Estado.

Una multitud de vecinos dijeron presente ayer en lo que fue la vigilia por el 50º aniversario del Golpe de Estado ocurrido en 1976. El ex Pozo de Banfield se llenó de vecinos y autoridades, quienes participaron de una jornada llena de cultura, memoria y reflexión.

La actividad, organizada por la Agrupación “H.I.J.O.S. y NIETOS” de Lomas de Zamora y acompañada por la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield ( Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Ex Centro Clandestino de Detención “Pozo De Banfield” ), contó con la presencia de más de 500 vecinos , quienes a partir de las 18 se hicieron presentes en Vernet y Siciliano para comenzar con una vigilia de cara a un 24 de marzo más que especial.

Durante la tarde, los asistentes disfrutaron de la presentación de distintas bandas , ballets , murgas y un grupo de rap que le dieron un marco cultural a una jornada cargada de emoción. Además, se realizaron serigrafías y un mural .

Los asistentes disfrutaron de la presentación de distintas bandas, ballets, murgas y un grupo de rap que le dieron un marco cultural a una jornada cargada de emoción. Además, se realizaron serigrafías y un mural.

Distintas autoridades acompañaron la velada, que se extendió hasta pasada la medianoche: estuvieron presentes Federico Otermin (intendente de Lomas de Zamora y vicepresidente segundo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires), Daniela Vilar (ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista de Lomas de Zamora), Sol Tischik (jefa de Gabinete de Lomas), Aldana Scillama (secretaria general del Municipio) y Eva Limone (diputada provincial).

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Asimismo, estuvieron integrantes de la Mesa de Trabajo como Victoria López (quien además es subsecretaría de Políticas Culturales), Juana Campero (también perteneciente a “H.I.J.O.S. y NIETXS”), Noemí “Mimi” Di Gianni (que incluso es concejala), Raúl López, Alda Pedernera y Daniel Prassel (quien adicionalmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista). El consejero escolar Pedro Ponce también estuvo presente en la vigilia, mientras que Fares Jadue, alcalde de Recoleta (Chile), representó al país vecino durante el evento.

La comunidad, unida por la causa

“Fue muy lindo ver a muchas familias y sobre todo a personas jóvenes asistir a la vigilia para reflexionar y repudiar sobre lo ocurrido. Sentí mucha necesidad de encontrarse y de hablar de un tema tan sensible para la sociedad”, dijo Daniel, que rápidamente explicó que, a 50 años de la última Dictadura Militar, es indispensable repensar “qué modelo de país quieren los argentinos y de qué manera continuar con la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Fue muy lindo ver a muchas familias y sobre todo a personas jóvenes asistir a la vigilia para reflexionar y repudiar sobre lo ocurrido. Sentí mucha necesidad de encontrarse y de hablar de un tema tan sensible para la sociedad Fue muy lindo ver a muchas familias y sobre todo a personas jóvenes asistir a la vigilia para reflexionar y repudiar sobre lo ocurrido. Sentí mucha necesidad de encontrarse y de hablar de un tema tan sensible para la sociedad

Para Prassel, el principal mensaje que trasmitió la vigilia fue que los vecinos comprendan que ninguna dictadura es buena para el pueblo ya que “cada vez que se gobernó el país ilegalmente hubo una debacle social, económica, cultural y ambiental”. “Esto es un patrimonio de todos y costó mucho conseguirlo: en el pasado hubo dolor y ausencias que en el presente siguen sin resolverse, por eso tenemos que abrirles los brazos a las nuevas generaciones para que nunca más ocurra algo similar”, concluyó.

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