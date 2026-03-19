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19 de marzo de 2026
Nunca Más.

Qué harán Banfield, Los Andes y Temperley por los 50 años del Golpe de Estado

Banfield, Los Andes y Temperley organizaron actividades bajo la premisa Memoria, Verdad y Justicia. Habrá actividades en cancha y fuera de ella.

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Banfield, uno de los primeros clubes en re-asociar a aquellos vecinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, realizará el viernes, cuando se enfrente ante Tigre, un momento emotivo: el equipo saldrá con una remera alusiva a los Derechos Humanos, y en el entretiempo se hará un homenaje a los 11 detenidos desaparecidos que fueron socios del Taladro: se dejarán 11 sillas vacías en la tribuna Eliseo Mouriño. Además proyectarán un video.

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Temperley, por su parte, hará lo propio en la Placita de La Memoria del Club, donde se inaugurará el "Contador de Nietxs", con la presencia de Daniel Santucho Navaja, nieto restituido N°133. La cita será al mediodía del sábado 21.

Los Andes, también el sábado, hará una muraleada, música en vivo y micrófono abierto, desde las 11, en Portela 1600. Será en homenaje a Norberto Suky Ramírez, socio detenido desaparecido.

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