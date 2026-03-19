Qué harán Banfield, Los Andes y Temperley por los 50 años del Golpe de Estado

En una semana repleta de actividades por los 50 años del Golpe de Estado de 1976, los clubes del sur del conurbano Banfield, Los Andes y Temperley organizaron actividades bajo la premisa Memoria, Verdad y Justicia.

Banfield, uno de los primeros clubes en re-asociar a aquellos vecinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, realizará el viernes, cuando se enfrente ante Tigre, un momento emotivo: el equipo saldrá con una remera alusiva a los Derechos Humanos, y en el entretiempo se hará un homenaje a los 11 detenidos desaparecidos que fueron socios del Taladro: se dejarán 11 sillas vacías en la tribuna Eliseo Mouriño. Además proyectarán un video.

Temperley, por su parte, hará lo propio en la Placita de La Memoria del Club, donde se inaugurará el "Contador de Nietxs", con la presencia de Daniel Santucho Navaja, nieto restituido N°133. La cita será al mediodía del sábado 21.

Los Andes, también el sábado, hará una muraleada, música en vivo y micrófono abierto, desde las 11, en Portela 1600. Será en homenaje a Norberto Suky Ramírez, socio detenido desaparecido.

otra placa 3 placa 4 placa 5

Compartí esta nota en redes sociales:







