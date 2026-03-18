miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Llegó la hora del debut.

Partido confirmado para Banfield por Copa Argentina: cuándo juega ante Real Pilar

El Taladro disputará la próxima semana su partido por los 32avos de final, aprovechando que no hay fecha de la Liga Profesional. Solo resta definir el estadio.

Banfield, con la cabeza puesta en la Copa Argentina.

Banfield, con la cabeza puesta en la Copa Argentina.

En medio de su lucha por alejarse de la zona de descenso, Banfield entrará en acción en la Copa Argentina la próxima semana, con el objetivo de arrancar a paso firme y convertirse en uno de los animadores de la edición 2026 del certamen federal.

El primer desafío será ante Real Pilar, equipo que actualmente milita en la Primera B, y desde la organización ya le pusieron día y horario este partido correspondiente a los 32avos de final, aunque todavía resta definir el estadio dónde se disputará.

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A través de los distintos canales de difusión, la Copa Argentina programó el partido del Taladro ante el Monarca para el miércoles 25 de marzo, a partir de las 21.15, aprovechando que ese fin de semana no habrá competencia de la Liga Profesional por la fecha FIFA.

El estadio de Temperley, una opción

Lo que la organización no resolvió hasta el momento es la designación del estadio para este compromiso, aunque está todo encaminado para que se juegue dentro del Gran Buenos Aires. Por el momento, hay dos alternativas: el estadio Alfredo Beranger, del Gasolero, o el de Arsenal de Sarandí.

estadio alfredo beranger temperley
Banfield podría jugar en el estadio Alfredo Beranger por Copa Argentina.

Banfield podría jugar en el estadio Alfredo Beranger por Copa Argentina.

Ambas sedes que caerían perfecto a Banfield, ya que no tendría que trasladarse demasiado para afrontar este compromiso por los 32avos de final. De avanzar de fase, el próximo rival del equipo de Pedro Troglio saldría del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán.

Cómo le fue a Banfield en la última edición de la Copa Argentina

Banfield superó la instancia de los 32avos de final al superar por 1-0 a Villa Mitre, pero no pudo avanzar a los octavos, tras perder por 2-0 ante Tigre por los 16avos, y rápidamente abandonó la competencia.

Por eso, en esta edición, el equipo de Pedro Troglio intentará conseguir su mejor performance en esta competencia, donde tuvo más traspiés que alegrías. Su mejor actuación la logró en 2022 cuando llegó a las semifinales y perdió por 1-0 con Talleres de Córdoba, en Rosario.

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