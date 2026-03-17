martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
"Chino" out.

La lesión de Sergio Vittor, un problema para la defensa de Banfield

Marginado del partido contra Rosario Central por un desgarro, Sergio Vittor será una baja considerable en la defensa de Banfield. En qué fecha podría volver.

Sergio Vittor sufrió un desgarro.

Sergio Vittor sufrió un desgarro.

Entre los jugadores concentrados de Banfield que viajaron a Santa Fe para visitar a Rosario Central se confirmó la ausencia de Sergio Vittor. El central del Taladro, que venía con algunos inconvenientes físicos, no fue incluido en la lista por el entrenador Pedro Troglio. Cuántas fechas estará ausente uno de los referentes.

El parte médico emitido por el club informó que el “Chino” Vittor sufrió un “desgarro del semitendinoso izquierdo” que lo marginó del choque que el Taladro perdió frente al Canalla (1-2) en el estadio Gigante de Arroyito.

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Qué tipo de lesión tiene Sergio Vittor

En términos médicos se trata del músculo isquiotibial situado en la parte posterior del muslo, crucial para la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla. La rehabilitación en este tipo de lesiones puede tardar entre cuatro a seis semanas, dependiendo de la gravedad de la misma.

Sergio Chino Vittor
Banfield pierde un referente de la defensa.

Banfield pierde un referente de la defensa.

Previo a Rosario Central, Vittor no había podido completar los anteriores tres partidos: River Plate (69m.), Aldosivi de Mar del Plata (67m.) y Gimnasia y Esgrima La Plata (61m.), siendo reemplazado por Nicolás Meriano. Esta fue la segunda ausencia en la temporada, ya que por lesión no jugó frente a Newell’s.

Cuántas fechas lo pierde Pedro Troglio

Para Pedro Troglio, por experiencia y ascendencia en el plantel con los más jóvenes, es una baja sustancial. No lo tendrá este viernes ante Tigre en el Florencio Sola, el próximo fin de semana no habrá actividad por fecha FIFA y, luego visitará a Argentinos Juniors y, dependiendo de su evolución, estaría a disposición para el Clásico del Sur contra Lanús en la Fortaleza.

Vittor jugó las dos primeras fechas acompañado por Danilo Arboleda y Nicolás Meriano en la zaga central. A partir de la 3º jornada se completó con el colombiano, salvo ante Newell's que ingresó el ex Belgrano de Córdoba.

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