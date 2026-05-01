sábado 02 de mayo de 2026
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1 de mayo de 2026
Es un escándalos.

Qué pasó entre Brenda Gandini y un actor de El Marginal

Confirmaron que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron y que la actriz habría tenido un romance con un protagonista de El Marginal.

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Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se habrían separado después de 16 años de relación y de dos hijos en común. En principio se habló que no hubo terceros en discordia, pero salió a luz el supuesto romance de la actriz.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez dio detalles de la ruptura de la pareja y sorprendió al ventilar un particular dato sobre Brenda Gandini.

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La crisis de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

En el ciclo de Moria Casán contaron que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tuvieron una crisis y que derivó en algo más. “El año pasado tuvieron una gran crisis y Brenda se fue a España. Me cuentan que allí habría estado con un famoso actor uruguayo”, sentenció el panelista.

“¿Es joven? ¿Es galán?”, indagó Naza Di Serio. “¿Estuvo en muchas series? Actuaba de uno que se llamaba ‘Diosito’?”, quiso saber Moria Casán comenzado a revelar el nombre del actor.

Si bien no dio nombres, quedó en claro que estaban hablando del actor Nicolás Furtado, que saltó a la fama por su recordado papel de Diosito en El Marginal.

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Nicolás Furtado, vinculado con Brenda Gandini.

Nicolás Furtado, vinculado con Brenda Gandini.

Gustavo Méndez asintió al escuchar el nombre del reconocido actor uruguayo. “Es fachero, es mega galán y habrían estado juntos”, subrayó sobre el tema.

Sobre Facundo Heredia y Brenda Gandini, señaló que hubo “muchas crisis”: “Se aman tremendamente, son buenas personas y una gran pareja, pero después de 16 años se dio el desgaste. El busca un perfil distinto, está más intelectual y no sale tanto, mientras que ella está en su prime, laburando a full con muchas marcas”.

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