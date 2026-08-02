Seis vecinos de Lomas de Zamora tuvieron un grave accidente en la ruta y resultaron heridos

Así quedó el vehículo de las personas que viajaban en Lomas de Zamora.

Seis personas que viajaban desde el sur del país hacia Lomas de Zamora protagonizaron un grave accidente en la ruta. Chocaron con un camión en la localidad de Roque Pérez , en el noreste de la Provincia de Buenos Aires .

Todo ocurrió sobre la Ruta Nacional 205 , a la altura del kilómetro 142. La colisión involucró a una camioneta color gris en la que viajaban seis personas y a un camión conducido por un hombre.

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Ambos vehículos chocaron de frente, en circunstancias que se investigan. El impacto provocó que los siete involucrados resultaran heridos. Todos tuvieron que ser hospitalizados.

En el lugar se organizó un operativo de asistencia con la intervención de la Policía local, bomberos y ambulancias. Las tareas de rescate no fueron sencillas, ya que la intervención se realizó bajó una intensa lluvia.

Las siete personas fueron inmovilizadas por los bomberos, subidas a las ambulancias y luego trasladadas al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo de Roque Pérez. Según se informó oficialmente, hay tres heridos de gravedad que permanecen internados en estado delicado.

Horas después, se conocieron más datos sobre los involucrados en el choque. Los seis ocupantes de la camioneta viajaban desde el sur del país con destino a Lomas de Zamora, mientras que el conductor del camión era oriundo de Olavarría.

El vehículo de los lomenses quedó completamente destruido. Las puertas del lado izquierdo fueron arrancadas por el violento impacto y la camioneta sufrió importantes roturas.