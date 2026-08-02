De la infancia en Lomas de Zamora, a una vida nómada en Europa: el viaje de Cami detrás de un nuevo sueño

Los primeros recuerdos de Camila Erhart Wahl están ligados a Lomas de Zamora , donde pasó su infancia en la zona centro y fue al Colegio Inmaculada Concepción junto a su hermano. A los 8 años su vida tomó un nuevo rumbo, junto a sus padres emigró a España para buscar nuevas oportunidades.

"Argentina, a principios del año 2000 mis papás deciden emigrar a España a una ciudad pequeña llamada Denia, en la costa Alicantina para empezar una nueva vida y poder darnos un futuro mejor a mi hermano y a mi", contó.

Pasión. Desde Fiorito, clasificó al Mundial de Kickboxing y busca apoyo para representar al país

Durante su vida en España transitó todas las etapas como cualquier otra niña: fue al colegio, practicó deportes, estudió en el instituto y llegó a la universidad. Se recibió de criminóloga y se especializó en neurocriminología, pero con el tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba en otro lugar.

Sin embargo, con el paso de los años descubrió que su verdadera vocación estaba vinculada a otro camino: la salud, el entrenamiento y el desarrollo personal. Así nació su proyecto propio, Real Camifit , desde donde trabaja como entrenadora y coach de mujeres emprendedoras.

Colegio Inmaculada Concepción, Boedo 365.

Un cambio que comenzó en Malta

"A mediados de 2024, a pesar de tener un trabajo fijo, una pareja, una casa, y demás, había empezado un crecimiento personal en el que todo eso ya no encajaba conmigo. Tenía que tomar decisiones complicadas si quería cambiarlo y seguir creciendo", explicó.

Fue allí donde apareció Alberto Gómez, un argentino que también estaba comenzando una nueva etapa en Europa luego de vender su negocio en Argentina. El encuentro se dio en un hostel de la isla mediterránea. Al principio compartieron actividades, días de playa, mates y largas charlas sobre temas que ambos tenían en común: viajes, deportes y emprender: "Lo que sí teníamos claro es que queríamos viajar, así que ¿por qué no hacerlo juntos con los bien que nos compenetramos?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Albert & Cami | House Sitting | UGC (@emprendiendo.avivir) Están en Reino Unido, en la zona de Bristol, antes de su próximo destino: Irlanda.

Una vida viajando y cuidando mascotas

Después de pasar dos meses en Bali, regresaron a España y decidieron casarse. Fue entonces cuando descubrieron el housesitting, una modalidad de viaje que consiste en cuidar casas y mascotas a cambio de alojamiento. “Simplemente vimos que nuestras ideas, proyectos y caminos tenían un mismo rumbo y dejamos que la vida nos fuera mostrando cómo se creaba la historia”, enfatizaron.

La primera experiencia fue en España y los sorprendió. La relación con los dueños, el cariño de los animales y la posibilidad de conocer nuevos lugares los motivaron a seguir. Luego dieron el salto internacional. Viajaron a Londres, donde estuvieron cuatro meses, y actualmente continúan en Reino Unido, en la zona de Bristol, antes de su próximo destino: Irlanda.

“Cada casa es una experiencia nueva porque no se trata solamente de alojarse, sino de formar parte de la vida de una familia durante un tiempo”, explicaron. Hasta el momento pasaron por más de 20 casas y cuidaron más de 30 mascotas.

Hasta el momento pasaron por más de 20 casas y cuidaron más de 30 mascotas.

Sus días combinan trabajo online, entrenamiento, paseos y momentos para conocer cada lugar como si fueran vecinos temporales. Entre las situaciones más curiosas recuerdan una casa en Sevilla donde cuidaron tres gatos y un hurón muy viejito que, según cuentan, “era como un gato más”.

Mantener las raíces lejos de casa

Aunque hoy vive entre distintos países y culturas, Cami mantiene presente el lugar donde empezó todo: Lomas de Zamora. La distancia no le impide conectarse con Argentina. Durante el Mundial, por ejemplo, vivió una experiencia especial al encontrar en Bristol un pub latino donde argentinos residentes se reunían para ver los partidos.

“Estar a miles de kilómetros de Argentina y poder conectar con argentinos fue emocionante. Gritar los goles y abrazarse fue como sentirse en casa”, recordó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Albert & Cami | House Sitting | UGC (@emprendiendo.avivir) Sus días combinan trabajo online, entrenamiento, paseos y momentos para conocer cada lugar.

El desafío de elegir otro camino

Para Cami, una de las mayores enseñanzas de esta forma de vida es aprender a convivir con la incertidumbre. Cambiar de casa, barrio, país, idioma y rutina constantemente representa un desafío, pero también una oportunidad para confiar en sus propias capacidades. “Este estilo de vida nos enseña constantemente a confiar en nuestras habilidades. Tenemos fe en que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr”, afirmó.

Además, destaca algo que descubrieron durante el camino: la confianza entre personas. Familias que les abrieron las puertas de sus hogares, les prestaron vehículos o incluso les regalaron experiencias especiales les demostraron que todavía existen vínculos basados en la generosidad.

A través de su canal y comunidad Emprendiendo a Vivir comparten su experiencia y buscan inspirar a otras personas que quieren animarse a viajar de una manera distinta. “Queremos mostrar que existen otras formas de vivir, alternativas a lo que comúnmente te enseña la sociedad”, aseguraron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Albert & Cami | House Sitting | UGC (@emprendiendo.avivir) "Queremos seguir viajando. Hoy nos sentimos muy felices de de viajar y seguir conociendo"

¿Volver a Argentina?

“Tenemos pensado volver en diciembre. Yo soy de Santiago del Estero y queremos que Cami conozca a mi familia. También vamos a visitar a la familia de ella en Lomas de Zamora”, contó Albert. La pareja aprovechará el viaje para recorrer el país, "uno de nuestros sueños es conocer el norte, el sur, el este y el oeste de Argentina", señalaron.

Sin embargo, no piensan establecerse definitivamente en un solo lugar, “vivir en un lugar fijo todavía no ha sido un tema de conversación. Queremos seguir viajando. Hoy nos sentimos muy felices de de viajar y seguir conociendo", explicaron.