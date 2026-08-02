La particular reflexión de Lucas Licht tras el último empate de Talleres de Escalada

Talleres de Escalada dejó pasar una chance inmejorable de quedar como único puntero en el torneo de la Primera B. La igualdad ante Ituzaingó sin goles en el Pablo Comelli todavía resuena y su entrenador Lucas Licht no evitó la bronca que le causó el resultado final, ya que su equipo ahora comparte el liderazgo en la tabla de posiciones.

Para Talleres de Escalada era la oportunidad de vencer al último de la tabla y no pasó del cero. En un partido que suponía que el Tallarín podía dominar de principio hasta el final, cometió errores en la definición y se quedó con el trago amargo del empate en condición de local.

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En ese contexto, Lucas Licht dio la cara en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones tras el resultado sorpresivo en un tramo decisivo del campeonato. Para Talleres de Escalada era la gran chance tras el empate de Arsenal de Sarandí ante Brown de Adrogué del viernes, pero no pudo y ahora será barajar y dar de nuevo.

Durante la conferencia de prensa brindada en los vestuarios, el "Bochi" se mostró autocrítico pero remarcó la postura ultradefensiva que propuso el conjunto visitante.

"Sabíamos que era un rival que iba a buscar el punto, pero somos el equipo grande de la categoría y nos tenemos que hacer cargo de eso", declaró con firmeza el entrenador.

El local manejó los hilos y la iniciativa, generando aproximaciones interesantes en la primera mitad mediante pelotas paradas ejecutadas por Federico Versaci y remates de Pablo Cortizo. Sin embargo, la efectividad no estuvo de su lado. En el complemento, a pesar de las variantes ensayadas por el cuerpo técnico, los caminos se cerraron por completo ante el bloque defensivo del "Verde".

La polémica del final sobre el penal no cobrado a Talleres de Escalada

El encuentro no estuvo exento de controversia. En los minutos finales, el delantero Federico Martínez sufrió un claro agarre dentro del área rival tras un centro, pero el árbitro Maximiliano López Monti decidió no pitar la infracción.

Al ser consultado por esta jugada que pudo cambiar el destino del partido, Lucas Licht fue tajante sobre la respuesta que recibió de la terna arbitral: "El penal dice que no lo ve".

¿No había penal a favor de #Talleres en la última del partido? pic.twitter.com/rSEWRSnUPH — El Show del Sur (@ElShowdelSur) August 1, 2026

El panorama en la tabla de posiciones de la Primera B

Con este resultado, Talleres de Escalada alcanzó las 53 unidades producto de 15 victorias, ocho empates y cinco derrotas. Con este punto, comparte la cima del torneo junto a Excursionistas, que había ganado en el inicio de la jornada.

Sin tiempo para lamentos, el conjunto de Escalada ya piensa en la próxima fecha, donde volverá a presentarse ante su gente en el Pablo Comelli para recibir a Argentino de Merlo el próximo sábado.