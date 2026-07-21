Talleres de Escalada le suma gol a su delantera con Federico Martínez

La Primera B tiene a Talleres de Escalada como uno de los equipos animadores, compartiendo los mismos puntos que Excursionistas (49), a uno del líder Arsenal, luego de la victoria en los minutos finales ante Brown de Adrogué . Para continuar en busca del objetivo del ascenso, anunció un nuevo refuerzo.

En medio de la euforia por el Mundial 2026, la dirigencia del club de Remedios de Escalada cerró la llegada de Federico Martínez , delantero de 31 años, de último recorrido en Real Pilar, rival del Albirrojo en la presente temporada.

Segunda baja. Un defensor se fue de Talleres de Escalada sin sumar minutos

Hasta 2027. Talleres de Escalada se aseguró el futuro de dos piezas clave

Con el Monarca tenía contrato hasta diciembre, pero el mismo se interrumpió y firmó en Talleres de Escalada . Además, su exclub anunció en las últimas horas como nuevo entrenador a Ariel Otermín en lugar del histórico Gabriel Torres.

El misionero comenzó su carrera en su provincia, defendiendo los colores de Guaraní Antonio Franco. Luego pasó a Ramón Santamarina de Tandil, Crucero del Norte, Sacachispas, para más adelante irse al exterior y jugar por Copiapó, de Chile.

Federico Martínez, con la camiseta de Los Andes.

A su regreso estuvo en Colegiales, Estudiantes de Río Cuarto, Villa Dálmine, otro paso por el club de Munro antes de recalar en Los Andes a principios de 2024, donde marcó goles clave en el Torneo Apertura para la heroica remontada frente a Cañuelas (3-2) que coronó al Milrayitas y en el Torneo Reducido para el agónico triunfo contra Deportivo Armenio (3-1), en Ingeniero Maschwitz.

En Real Pilar, donde arribó esta temporada, sumó 20 presencias, con dos goles (Argentino de Quilmes y Flandria) y dos asistencias (Deportivo Laferrere y Liniers).

Otra variante para Lucas Licht

Ahora, Federico Martínez su suma al plantel de Lucas Licht para diputarle el puesto a Leonel Barrios (tres goles), Ignacio Colombini (cuatro) y Eugenio Olivera, los otros centrodelanteros que arrancaron la temporada. Sin embargo, los goleadores actuales son Mateo Muñoz y Matías Samaniego, ambos con cinco gritos cada uno.

El entrenador decidirá durante los trabajos de la semana si lo considera en la convocatoria para el próximo partido frente a Deportivo Laferrere, como visitante.

En el marcado de pases de mitad de temporada, es la segunda incorporación de Talleres de Escalada, tras la presentación del mediocampista Claudio Mosca, procedente de Cipolletti de Río Negro, que participa del Torneo Federal A.