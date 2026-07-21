Prime Video presentó el primer adelanto de la película sobre Ricardo Barreda

Prime Video presentó el primer adelanto de "Barreda", la película inspirada en el caso de Ricardo Barreda , el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra en La Plata. La plataforma anunció que llegará próximamente.

La producción reconstruye uno de los crímenes más conmocionantes de la historia argentina, pero con un enfoque diferente al habitual. Según adelantó Prime Video, se trata de "un drama de ficción" que busca dar voz a las víctimas del caso, en lugar de centrar el relato exclusivamente en la figura del asesino.

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El elenco está encabezado por Luis Machín, quien interpreta a Ricardo Barreda , acompañado por Carla Peterson y Mercedes Morán . La dirección es de Daniela Goggi , reconocida por “El Rapto”.

Basado en un caso real y difícil de olvidar: #Barreda , la película, llega pronto a Prime Video. pic.twitter.com/Uu8hnzMbZK

La película cuenta con la producción de About Entertainment, junto a Armando Bo, Infinity Hill y Amazon MGM Studios. Además, la periodista Florencia Etcheves y Soledad Vallejo participaron como consultoras para la reconstrucción de los hechos.

Prime Video presenta la película de Ricardo Barreda.

El caso que inspiró la película

El caso de Ricardo Barreda ocurrió en noviembre de 1992 y quedó registrado como uno de los episodios policiales más impactantes del país. El odontólogo fue condenado a prisión perpetua por el cuádruple femicidio y años después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Falleció en 2020.

Con esta nueva apuesta, Prime Video continúa ampliando su catálogo de ficciones inspiradas en hechos reales argentinos, una línea que ya incluye títulos como Cromañón y Nahir, y que ahora suma una de las historias criminales más recordadas del país.