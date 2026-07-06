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6 de julio de 2026
Lo que vendrá.

Cuándo se estrena el documental sobre Novak Djokovic en Prime Video

El documental de Prime Video analiza la carrera de Novak Djokovic, desde su infancia en la guerra hasta ser uno de los mejores tenistas de la historia.

Documental sobre Novak Djokovic.&nbsp;

Documental sobre Novak Djokovic. 

El documental ofrece una mirada profunda a la trayectoria de un deportista que desafió y superó múltiples obstáculos hasta llegar a ser el tenista más laureado de todos los tiempos.

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"El tenis me ha dado muchísimo, pero las batallas más importantes nunca se libraron únicamente en la pista. Este documental es sobre los momentos que la gente no vio: las dudas, los sacrificios y el esfuerzo por evolucionar constantemente más allá de la idea que muchos creen tener sobre mí", adelanta el propio Novak Djokovic.

Documental sobre un grande del tenis.

Documental sobre un grande del tenis.

El documental bucea en sus inicios

Los inicios del serbio estuvieron marcados por la adversidad, al crecer en una Serbia marcada por la guerra y con graves problemas económicos. A pesar de las dificultades, la familia del deportista decidió sacrificarlo todo para apoyar su carrera desde mucho antes de que ganara su primer gran torneo.

La llegada a la cima de Novak Djokovic no fue fácil, ya que apareció como un intruso en la época dorada donde Roger Federer y Rafael Nadal dominaban el deporte. Además, el serbio tuvo que lidiar con la falta de afecto por parte de los aficionados, una faceta que se analiza en la cinta junto a los testimonios de grandes rivales como el propio Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier.

La historia detrás de su éxito empezó mucho antes de que el tenista ganara su primer gran torneo con muchos años de trabajo, algo que llamó la atención de Hehir. "Siempre me ha fascinado lo que impulsa a los mejores deportistas y, en concreto, qué les motiva una vez que han alcanzado la cima de su deporte", apunta el director.

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