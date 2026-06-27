sábado 27 de junio de 2026
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27 de junio de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será la serie documental sobre Enrique Macaya Márquez

Una serie documental recorrerá la vida la trayectoria del periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, que sigue en actividad a los 91 años.

Enrique Macaya Márquez, un grande.&nbsp;

Enrique Macaya Márquez, un grande. 

Con mucho material del archivo de Torneos y Competencias y con un equipo técnico detrás de él en cada día de este Mundial 2026 registrando todo lo que está viviendo, se construirá la historia de una vida única ligada al periodismo y al fútbol.

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Enrique Macaya Márquez está cubriendo el Mundial 2026 para DSports y DSports Radio y sigue tan vigente en su profesión como en el primer día. De hecho fue recibido con homenajes por sus compañeros, como Sergio Goycochea y también fue ovacionado por los fans en la entrada al estadio.

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Una serie sobre Enrique Macaya Márquez.

Una serie sobre Enrique Macaya Márquez.

Una serie sobre su larga carrera

Su primera cobertura periodista de un Mundial fue en Suecia 58 y desde entonces dio el presente en cada Copa del Mundo. También es muy recordado por su labor durante décadas como comentarista de Fútbol de Primera, junto a Mauro Viale, Marcelo Araujo y otros periodistas.

La docuserie se estaría estrenando antes de fin de año con un gran encuentro de todos los que formaron parte de la vida de Enrique Macaya Márquez en lo personal y en lo deportivo.

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