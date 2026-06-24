La salud de Jorge Messi: qué se sabe tras el alta médica

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles y además de estar en medio del Mundial 2026 con la Selección Argentina, atraviesa una situación personal distinta por la salud de su papá Jorge Messi y se conocieron nuevos detalles de la salud.

El doctor Guillermo Capuya llevó tranquilidad al compartir una actualización sobre su evolución en el programa de Moria Casán en El Trece.

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El médico contó que mantuvo una comunicación directa con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, quien le confirmó que su esposo continúa recuperándose favorablemente luego de haber recibido el alta médica.

“Justo ayer me comuniqué con Celia y ella me pone textualmente, lo digo porque es una buena noticia: ‘Hola, Doc, Jorge está mejor, recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor’”, relató Capuya al aire.

Las palabras de Celia llevaron alivio luego de una semana marcada por rumores y versiones falsas sobre la salud de Jorge Messi, que incluso derivaron en una fuerte polémica mediática.

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Jorge Messi y Celia, fans de Moria Casán

Además de compartir el parte informal sobre su estado, Capuya reveló que la familia sigue de cerca el programa y envió un mensaje especial a Moria Casán. “Te manda muchos saludos a vos, Moria, y a todo el equipo de acá de La mañana con Moria”, contó el médico.

“Ellos son fanáticos de la tele, ven todos los programas, les encanta la tele”, agregó Moria Casán sobre la familia de Lionel Messi.