miércoles 12 de agosto de 2026
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12 de agosto de 2026
Grave.

Hay nuevas denuncias por estafas en la concesionaria de Temperley, mientras buscan al dueño

Con dos detenidos y un prófugo, se multiplican los testimonios de personas que dicen haber sido estafados por la concesionaria.

Concesionaria V-Lion de Temperley.

Concesionaria V-Lion de Temperley.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Lomas de Zamora que investiga el caso recibió tres nuevas denuncias por estafa contra la concesionaria V-Lion, que funcionaba en la avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley Oeste.

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El expediente ya suma casi 30 denuncias en total, que llevaron a ampliar la acusación contra los dos detenidos: Hernán De Campo, exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba, exgerente de la firma. Ambos están imputados por asociación ilícita y estafa.

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

Cabe recordar que los dos detenidos habían solicitado su excarcelación, pero la misma fue denegada por el Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge López. El magistrado tuvo en cuenta los 10 meses que ambos habían permanecido prófugos y consideró que había peligro de fuga.

Las víctimas siguen reclamando avances en la investigación, sobre todo porque ya comprobaron que varios exempleados de V-Lion seguirían trabajando en otras concesionarias y utilizando la misma modalidad de fraude con nuevos clientes.

El dueño de la concesionaria sigue prófugo

El principal acusado sigue prófugo.

El principal acusado sigue prófugo.

La Justicia mantiene vigente la búsqueda del dueño de la concesionaria, Hernán Velardo. Los denunciantes aseguran que “desapareció” sin dejar rastro y que desconocen completamente dónde se encuentra.

Según contaron varias víctimas a La Unión, el empresario tenía frecuentes viajes a Paraguay y, antes de las detenciones de los dos primeros acusados, habría manifestado su intención de regresar allí.

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