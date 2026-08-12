Hay nuevas denuncias por estafas en la concesionaria de Temperley, mientras buscan al dueño

El caso de la concesionaria de Temperley denunciada por múltiples estafas sumó nuevas denuncias en los últimos días, mientras sigue la búsqueda del responsable de la agencia, quien se encuentra prófugo.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Lomas de Zamora que investiga el caso recibió tres nuevas denuncias por estafa contra la concesionaria V-Lion , que funcionaba en la avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi , en Temperley Oeste.

Causa abierta. Denuncian que exempleadas de la concesionaria de Temperley siguen estafando mientras el dueño continúa prófugo

Cómo sigue la causa. Desapareció y ahora es el hombre más buscado por las estafas de la concesionaria de Temperley

El expediente ya suma casi 30 denuncias en total , que llevaron a ampliar la acusación contra los dos detenidos: Hernán De Campo , exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba , exgerente de la firma. Ambos están imputados por asociación ilícita y estafa.

Cabe recordar que los dos detenidos habían solicitado su excarcelación, pero la misma fue denegada por el Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge López. El magistrado tuvo en cuenta los 10 meses que ambos habían permanecido prófugos y consideró que había peligro de fuga .

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

Las víctimas siguen reclamando avances en la investigación, sobre todo porque ya comprobaron que varios exempleados de V-Lion seguirían trabajando en otras concesionarias y utilizando la misma modalidad de fraude con nuevos clientes.

El dueño de la concesionaria sigue prófugo

El principal acusado sigue prófugo.

La Justicia mantiene vigente la búsqueda del dueño de la concesionaria, Hernán Velardo. Los denunciantes aseguran que “desapareció” sin dejar rastro y que desconocen completamente dónde se encuentra.

Según contaron varias víctimas a La Unión, el empresario tenía frecuentes viajes a Paraguay y, antes de las detenciones de los dos primeros acusados, habría manifestado su intención de regresar allí.