Temperley, con bono "Día del Club" para el clásico con Los Andes

La expectativa crece con el correr de los días. Temperley y Los Andes ya comenzaron a palpitar el duelo del próximo domingo en el estadio Alfredo Beranger , por el interzonal de la 25º fecha de las zonas A y B del Torneo de Primera Nacional, que solamente contará con presencia del público local.

El club de Turdera, a través de sus redes sociales, dio a conocer cómo será el expendio de localidades para el clásico Nº 100 entre Gasoleros y Milrayitas , animadores de la temporada y, por el momento, en puestos de Torneo Reducido.

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Por tratarse del clásico, desde la dirigencia encabezada por el presidente Alberto Lecchi tomaron la decisión de implementar un bono “Día del Club” de $10 mil que tendrá alcance para los socios, no socios, plateas y populares, a excepción de los menores de 12 años que ingresarán gratis y que, por festejarse el Día de la Niñez, podrán concurrir de manera gratuita a las tribunas 9 de Julio y Mariano Pepe Biondi.

“Les pedimos a todos que el domingo vengan con tiempo al estadio para que podamos agilizar los ingresos y disfrutar de la previa y del partido sin demoras”, advirtieron desde el club. Y remarcaron “ porque cuando juega Temperley, estamos todos . Copemos el Beranger y hagamos juntos la fiesta más grande del Sur”.

Cómo será la venta de entradas

El bono y las entradas ya están disponibles de manera digital a través de la aplicación, en el siguiente link: https://temperley.global.fan/eventos/temperley-vs-los-andes-16-aug-2026.

En tanto, el expendio de entradas físicas y bonos tendrá lugar el viernes de 11 a 20, el sábado de 10 a 18 y el domingo a partir de las 15.

La última vez que se enfrentaron Temperley y Los Andes en el estadio Alfredo Beranger fue por la temporada 2013/14 de la Primera B Metropolitana. El 18 de abril de 2014, el Milrayitas se llevó la victoria por 1-0, con gol de Alejandro Damián Noriega.