Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui

A dos semanas de anunciar su separación en buenos términos, y en medio de una larga serie de declaraciones de su expareja, La Joaqui, y de su mejor amiga, Tuli Acosta , Luck Ra decidió romper el silencio y hablar del tema.

El cantante cordobés se refirió por primera vez a algunas de las versiones que circularon durante este tiempo en los medios y las redes sociales.

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Luck Ra lo hizo a través de una breve historia de Instagram donde aclaró, en primer lugar, que tiene 27 años. En el mismo posteo, explicó que busca “un duelo tranquilo, privado, en paz” ya que es un "adulto".

"Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada", aclaró también en su posteo, siendo el último de los tres involucrados en sostener la misma versión.

El posteo de Luck Ra.

Seguido, dijo saber que es “más feo que pisar bosta descalzo” y aseguró que no busca "andar desacatado”, y de esta manera buscó disipar los rumores que señalaban que había decidido separarse de La Joaqui por la diferencia de edad y para “salir de fiesta”.

El cantante incluyó una cuenta regresiva de un día y apenas un par de minutos en su historia a modo de recordatorio, que tendría que ver con un proyecto artístico del cual hablaría en las redes sociales.

“Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”, sumó en el mismo post donde habló sobre su delicada separación.