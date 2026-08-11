martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Pronóstico.

Otra vez días grises: cómo sigue el clima en Lomas y cuándo vuelve a salir el sol

En lugar de un frío seco y más intenso durante la mañana, el clima pasará a una etapa más gris e inestable, con probabilidad de lluvias.

Semana con clima inestables y cielo gris en Lomas.

Semana con clima inestables y cielo gris en Lomas.

En pocas palabras

  • Días grises y lluvias: Se esperan jornadas inestables con máximas de hasta 16º y probabilidad de precipitaciones en Lomas de Zamora.
  • Pronóstico semanal: El tiempo continuará nublado con temperaturas frescas hasta el fin de semana, cuando se anticipa el regreso del sol.
  • Alerta por frío: El SMN emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas en Buenos Aires y otras provincias.
Resumen generado por Thinkindot AI

Después de un fin de semana soleado, otra vez volvieron las nubes al AMBA y se viene otra seguidilla de días grises, con máximas que no superarán los 16º. La inestabilidad del clima ganará terreno y volverán las lluvias. ¿Cuándo vuelve a salir el sol en Lomas de Zamora?

En lugar de un frío seco y más intenso durante la mañana, el clima pasará a una etapa más gris e inestable, con tardes frescas y poco sol. Este martes, el termómetro se movió entre los 5º y los 12º y ya desde temprano no hubo sol.

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El pronóstico indica para este miércoles lluvias aisladas durante la tarde y un aumento de la inestabilidad hacia la segunda parte del día. Será el momento más relevante en cuanto a lluvias, pero la humedad y la nubosidad seguirán presentes hasta el cierre de la semana. La temperatura oscilará entre 7º y 12º.

El jueves se espera un mínima de 7º y una máxima de 12º y el viernes entre 8º y 14º, pero siempre manteniendo un panorama más gris, con cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El sábado el cielo seguirá nublado, con una marca térmica entre 10º y 15º. El domingo, día en que se celebra la Niñez, por fin volverá a salir el sol en Lomas, según el SMN, con una mínima de 12º y una máxima de 16º. Aunque se sentirá el frío, el horario del mediodía será ideal para pasarla al aire libre.

Alerta amarilla por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a sectores del norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, además de otras siete provincias. El aviso advierte sobre temperaturas inferiores a los valores históricos y recomienda extremar los cuidados.

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