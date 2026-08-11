martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Ya no es rumor.

Con un video, Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul con un emotivo mensaje tras viajar a París para avanzar con su vestido de novia.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, enamorados.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, enamorados.

La confirmación llegó mediante un video de casi ocho minutos que documentó parte del viaje de la cantante a París. Allí mostró momentos junto a su amiga Carito y el proceso previo a la prueba del vestido.

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En el texto que acompañó la publicación, Tini escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, y mencionó a Rodrigo de Paul.

De esta manera, la pareja puso fin a las especulaciones que habían crecido durante las últimas semanas en torno a una posible boda.

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La primera prueba del vestido de Tini Stoessel

El viaje a París estuvo relacionado directamente con los preparativos de la boda. Tini contó que estaba muy emocionada por conocer el concepto del vestido y explicó que quería compartir parte del proceso con sus seguidores.

Al llegar al atelier, descubrió que el diseño ya estaba armado en distintas piezas, pese a que esperaba encontrarse únicamente con telas. La cantante no mostró el vestido ante la cámara y prefirió mantener en reserva los detalles del diseño.

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