Con un video, Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul

Después de meses de rumores, Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo de Paul a través de una publicación en redes sociales. La cantante compartió imágenes de su viaje a París, donde realizó la primera prueba de su vestido de novia y adelantó detalles de la celebración que prepara junto al futbolista.

La confirmación llegó mediante un video de casi ocho minutos que documentó parte del viaje de la cantante a París. Allí mostró momentos junto a su amiga Carito y el proceso previo a la prueba del vestido.

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En el texto que acompañó la publicación, Tini escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, y mencionó a Rodrigo de Paul.

De esta manera, la pareja puso fin a las especulaciones que habían crecido durante las últimas semanas en torno a una posible boda.

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La primera prueba del vestido de Tini Stoessel

El viaje a París estuvo relacionado directamente con los preparativos de la boda. Tini contó que estaba muy emocionada por conocer el concepto del vestido y explicó que quería compartir parte del proceso con sus seguidores.

Al llegar al atelier, descubrió que el diseño ya estaba armado en distintas piezas, pese a que esperaba encontrarse únicamente con telas. La cantante no mostró el vestido ante la cámara y prefirió mantener en reserva los detalles del diseño.