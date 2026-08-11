Tiziano Perrotta deja Banfield: lo compró Elche, pero jugará en Defensa y Justicia

Después de idas y venidas, el futuro de Tiziano Perrotta quedó definido. El delantero de Banfield fue comprado por el Elche, de España, pero su carrera no estará ligada en el corto plazo a este club, sino que será cedido a otro club argentino: Defensa y Justicia.

Finalmente llegó el acuerdo total. Banfield esperó por una oferta del exterior, cuando Vélez Sarsfield y Tigre habían acercado propuestas por el goleador del Taladro , además de un rumor que llegó desde Flamengo , de Brasil, que rápidamente quedó descartado.

A través del empresario Christian Bragarnik se concretó la transferencia del oriundo de 9 de Julio a la institución española, que el próximo lunes debutará en La Liga visitando a Deportivo La Coruña, aunque sin la presencia de su nueva adquisición.

Mientras lleva adelante los trámites para obtener el pasaporte comunitario, Tizi será traspasado a préstamo a Defensa y Justicia . El Elche cerró su incorporación en US$.3.5 millones, más el 15% de una futura plusvalía. Cabe destacar que Banfield poseía el 80% de la ficha del futbolista y el 20% restante pertenecía a la Academia Javier Mascherano.

Primer intento fallido por Tiziano Perrotta

No es la primera vez que Christian Bragarnik aparece como partícipe en la negociación por el delantero. Durante el Mundial 2026, el empresario y Matías Mariotto, presidente de Banfield, habían avanzado en los Estados Unidos sobre la venta de Tiziano Perrotta al Halcón de Florencio Varela pero, a último momento, se cayó la operación por diferencias económicas insalvables para cerrar el trato.

Desde la Comisión Directiva de Banfield ya tenían comprometida la venta del joven delantero. Es más, Matías Mariotto declaró hace unos días que la misma se iba a efectuar después del partido contra Ferro Carril Midland por Copa Argentina. El mismo Pedro Troglio, entrenador del Taladro, estaba al tanto de las negociaciones.

Dos grandes pérdidas para Banfield

Qué cambió para que Tiziano Perrotta juegue en Defensa y Justicia. Qué al venderlo al exterior, el que decidió prestarlo es el club comprador, en este caso el Elche, aunque la influencia de Christian Bragranik fue clave para que esto se lleve a cabo.

Tiziano Perrotta, en la previa del partido con Belgrano de Córdoba.

Tiziano Perrotta y Mauro Méndez fueron los máximos goleadores de Banfield en el Torneo Apertura 2026. El uruguayo fue repescado por Estudiantes de La Plata, que se desprendió del 100% de los derechos federativos y del 70% delos derechos económicos en su traspaso a Tigre. El partido de este lunes ante Belgrano de Córdoba pudo haber sido el de la despedida del jugador que ahora verá al Taladro desde otra vereda.

Desde 9 de Julio, el atacante de 19 años llegó a las inferiores de Banfield en febrero de 2023. En su primera temporada marcó siete goles en Sexta División, al año siguiente 11 en Quinta, para comenzar a sumar minutos en Reserva, antes de firmar en julio de 2025 su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027.

Sumando el Torneo Apertura y Clausura 2026, más Copa Argentina, convirtió ocho goles en 19 partidos con la camiseta de Banfield y brindó dos asistencias.