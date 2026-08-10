Banfield no le pudo poner freno al barco Pirata

Banfield, rendido ante el campeón

Banfield sufrió al campeón Belgrano de Córdoba en el estadio Florencio Sola. El Pirata ganó sin objeciones por 2-0, en partido válido por la 4º fecha de la zona B del Torneo Clausura. El Taladro zafó en el primer tiempo, pero en el complemento sufrió la contundencia del equipo de Ricardo Zielinski.

El local la pasó mal por el lado derecho defensivo. Por ahí fueron desbordados López García y Brandon Oviedo. No solo tenía problemas en la marca, sino también en el retroceso cuando atacaban Juan Velázquez y Lucas Zelarayán.

Los palos, aliados de Banfield

Belgrano mereció irse en ventaja al vestuario. De los dos fue el que más claro fue en ataque, creando tres situaciones claras de gol. Dos de Lucas Passerini, una al travesaño y otra definiendo por arriba, y sobre el final de la etapa lo tuvo Lucas Zelarayán, pero el palo izquierdo fue aliado de Facundo Sanguinetti.

Lisandro López le dio la estocada final a Banfield.

El equipo de Pedro Troglio intensificó la búsqueda a puro centro, para los cabezazos de Tiziano Perrotta o Bruno Sepúlveda, sumado a la pegada de David Zalazar, pero sus esporádicos arrebatos no le alcanzaron para romper el cero.

Belgrano de Córdoba pegó fuerte

Todo lo que Belgrano erró, lo justificó en el primer cuarto de hora del complemento. Primero con Lucas Passerini, tras un despeje corto de Ignacio Abraham y luego con un certero cabezazo de Lisandro López.

El local ya tenía a Lautaro Gómez en cancha, pero también dos goles en contra. A pesar de que Pedro Troglio rompió con los tres centrales en la segunda ventana de cambios, el panorama estaba por demás difícil, sobre todo porque el juego no aparecía y el partido se presentaba más para el tercero de la visita que para un descuento que le permitiera a Banfield tener resto hasta el final.

Golpe para Banfield, que no pudo despegar en las tablas que lo comprometen con la permanencia. La otra cara de la moneda fue Belgrano de Córdoba, que después de dos fechas, recuperó el paso de campeón en Peña y Arenales.