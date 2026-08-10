martes 11 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
En Peña y Arenales.

Banfield no le pudo poner freno al barco Pirata

Indiscutible triunfo de Belgrano de Córdoba por 2-0 sobre Banfield. El Taladro zafó en el primer tiempo, pero luego sufrió el aluvión del último campeón.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Santiago Esquivel comanda un ataque de Banfield.

Santiago Esquivel comanda un ataque de Banfield.

Santiago Esquivel comanda un ataque de Banfield.

Santiago Esquivel comanda un ataque de Banfield.

Ignacio Abraham se proyecta.

Ignacio Abraham se proyecta.

Ignacio Abraham se proyecta.

Ignacio Abraham se proyecta.

Banfield, rendido ante el campeón

Banfield sufrió al campeón Belgrano de Córdoba en el estadio Florencio Sola. El Pirata ganó sin objeciones por 2-0, en partido válido por la 4º fecha de la zona B del Torneo Clausura. El Taladro zafó en el primer tiempo, pero en el complemento sufrió la contundencia del equipo de Ricardo Zielinski.

El local la pasó mal por el lado derecho defensivo. Por ahí fueron desbordados López García y Brandon Oviedo. No solo tenía problemas en la marca, sino también en el retroceso cuando atacaban Juan Velázquez y Lucas Zelarayán.

Los palos, aliados de Banfield

Belgrano mereció irse en ventaja al vestuario. De los dos fue el que más claro fue en ataque, creando tres situaciones claras de gol. Dos de Lucas Passerini, una al travesaño y otra definiendo por arriba, y sobre el final de la etapa lo tuvo Lucas Zelarayán, pero el palo izquierdo fue aliado de Facundo Sanguinetti.

Lisandro L&oacute;pez le dio la estocada final a Banfield.

Lisandro López le dio la estocada final a Banfield.

El equipo de Pedro Troglio intensificó la búsqueda a puro centro, para los cabezazos de Tiziano Perrotta o Bruno Sepúlveda, sumado a la pegada de David Zalazar, pero sus esporádicos arrebatos no le alcanzaron para romper el cero.

Belgrano de Córdoba pegó fuerte

Todo lo que Belgrano erró, lo justificó en el primer cuarto de hora del complemento. Primero con Lucas Passerini, tras un despeje corto de Ignacio Abraham y luego con un certero cabezazo de Lisandro López.

El local ya tenía a Lautaro Gómez en cancha, pero también dos goles en contra. A pesar de que Pedro Troglio rompió con los tres centrales en la segunda ventana de cambios, el panorama estaba por demás difícil, sobre todo porque el juego no aparecía y el partido se presentaba más para el tercero de la visita que para un descuento que le permitiera a Banfield tener resto hasta el final.

Golpe para Banfield, que no pudo despegar en las tablas que lo comprometen con la permanencia. La otra cara de la moneda fue Belgrano de Córdoba, que después de dos fechas, recuperó el paso de campeón en Peña y Arenales.

Final del partido

Belgrano de Córdoba le ganó a Banfield por 2-0 en el estadio Florencio Sola.

Pegada de Lisandro Piñero, salida en falso del arquero y cabezazo errático de Neyder Moreno.

Llegó Banfield, salvó el arquero

Centro pasado de Ignacio Abraham para el remate de Neyder Moreno al cuerpo de Thiago Cardozo.

Enorme Facundo Sanguinetti

Lucas Passerini filtró el pase para la entrada de Emiliano Rigoni, pero el arquero le tapó el remate final.

¡¡¡GOL DE BELGRANO!!!

A los 16 minutos. Córner de Lucas Zelarayán y anticipo de cabeza de Lisandro López. Lo gana la visita 2-0.

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¡¡¡GOL DE BELGRANO!!!

A los 3 minutos. Desborde de Juan Velázquez, la dejó corta Ignacio Abraham en el cierre y Lucas Passerini esta vez acertó con un remate bajo. Gana el Pirata 1-0.

Comenzó el segundo tiempo

El Taladro y el Pirata van en busca de importantes tres puntos. Lautaro Gómez a la cancha.

Terminó el primer tiempo

Banfield y Belgrano de Córdoba igualan sin goles en el Florencio Sola. El Pirata tuvo las situaciones más claras en los pies de Lucas Passerini y Lucas Zelarayán.

Palo bonito, se salvó Banfield

Lucas Zelerayán encontró el hueco, se perfiló y su derechazo dio en el caño izquierdo.

Llegada clara para el Pirata

Centro bajo de Juan Velázquez que Lucas Passerini remató por arriba pisando el área chica.

No se toman respiro

Belgrano tomó la iniciativa y Banfield se acomodó con el correr de los minutos. Llegan a los arcos, pero falta profundidad.

Un ataque de Banfield a través de López García.

Un ataque de Banfield a través de López García.

Lucas Passerini al travesaño

Error en la salida de Brandon Oviedo y tras varios toques en el área, el delantero de Belgrano la bajo de pecho, le dio de aire y el horizontal salvó a Banfield.

Comenzó el partido

Banfield, obligado a sumar, recibe a Belgrano de Córdoba, último campeón, por la 4º fecha de la zona B del Torneo Clausura. El Taladro necesita una victoria que le permita tomar más aire en las tablas anual y de promedios.

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Arranca en minutos

Últimos preparativos de Banfield para recibir al Pirata cordobés.

Así forman Banfield y Belgrano de Córdoba

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo e Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.

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