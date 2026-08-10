El amoroso gesto de Bautista Mascia con Denisse González en medio de su internación

El ex Gran Hermano Denisse González transita días complicados al cumplirse más de una semana de internación por sus problemas de salud. En medio de este mal momento, su novio Bautista Mascia está firme a su lado y compartió un sentido posteo en las redes sociales.

El cantante y ganador de Gran Hermano se instaló en la habitación del sanatorio desde el primer día para acompañarla en su recuperación.

¡Fuerza! Denisse compartió un fuerte video a una semana de su internación

Ante esta situación, Bautista Mascia compartió en sus redes sociales con una tierna publicación que rápidamente se llenó de comentarios. "Cada día más cerca de curarte", escribió junto a un posteo que recopila postales muy íntimas de la internación.

Entre las miles de reacciones que dejó la publicación de Bautista Mascia, un mensaje capturó la atención de los seguidores de la pareja en las redes sociales.

Patricio González, el papá de Denisse, le dejó unas palabras inolvidables al músico que reflejan el profundo lazo que construyeron: "Tuve dos hijas que son maravillosas, vos sos el hijo varón del que toda familia estaría orgulloso".

Denisse González se encuentra internada desde hace más de una semana luego de realizarse unos serie de estudios de rutina que no arrojaron los resultados esperados debido a una baja en los niveles de las plaquetas.