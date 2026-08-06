Denisse González compartió un fuerte video a una semana de su internación

Denisse González , exparticipante de Gran Hermano , se encuentra internada desde hace más de una semana luego de realizarse unos serie de estudios de rutina que no arrojaron los resultados esperados debido a una baja en los niveles de las plaquetas.

"Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", contó Denisse González en Instagram.

¡Ups! Con qué raza de perro Denisse comparó a Bautista de Gran Hermano

Dale play El video de la nueva canción de Bautista Mascia con Denisse como protagonista

Luego Denisse González fue contando novedades en su estado de salud y al cumplirse una semana de su internación compartió un fuerte video en Instagram, donde se la uede ver ya levantada de la cama y luego de una ducha.

"Día 7. ‍No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama", contó la ex Gran Hermano.

"No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez", agregó.

Denisse González, internada.

Como era de prever, la publicación se plagó comentarios con buena onda y donde sus fans le desean una pronta recuperación. También se sumaron varios de sus ex compañeros de Gran Hermano.

Bautista Mascia, el novio de la joven, al que conoció en Gran Hermano, le dedicó unas palabras muy amorosas: "Sigue siendo la más linda", indicó el uruguayo.