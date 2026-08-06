viernes 07 de agosto de 2026
Escribinos
6 de agosto de 2026
¡Fuerza!

Denisse González compartió un fuerte video a una semana de su internación

La ex Gran Hermano Denisse González compartió un video en Instagram mientras sigue internada luego de unos exámenes que arrojaron buenos resultados.

Denisse González sigue internada.&nbsp;

Denisse González sigue internada. 

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, se encuentra internada desde hace más de una semana luego de realizarse unos serie de estudios de rutina que no arrojaron los resultados esperados debido a una baja en los niveles de las plaquetas.

"Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", contó Denisse González en Instagram.

Lee además
Denisse y Bautista.
Dale play

El video de la nueva canción de Bautista Mascia con Denisse como protagonista
Denisse González y Bautista Mascia, ex Gran Hermano.
¡Ups!

Con qué raza de perro Denisse comparó a Bautista de Gran Hermano

El video de Denisse González

Luego Denisse González fue contando novedades en su estado de salud y al cumplirse una semana de su internación compartió un fuerte video en Instagram, donde se la uede ver ya levantada de la cama y luego de una ducha.

"Día 7. ‍No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama", contó la ex Gran Hermano.

"No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez", agregó.

Denisse González, internada.

Denisse González, internada.

Como era de prever, la publicación se plagó comentarios con buena onda y donde sus fans le desean una pronta recuperación. También se sumaron varios de sus ex compañeros de Gran Hermano.

Bautista Mascia, el novio de la joven, al que conoció en Gran Hermano, le dedicó unas palabras muy amorosas: "Sigue siendo la más linda", indicó el uruguayo.

Temas
Seguí leyendo

El video de la nueva canción de Bautista Mascia con Denisse como protagonista

Con qué raza de perro Denisse comparó a Bautista de Gran Hermano

Preocupación por la salud de Denisse González, exparticipante de GH

La polémica decisión de Tini antes de su casamiento con De Paul

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Wanda Nara y Mauro Icardi, enfretados.  video
Fuerte.

Polémico video de las hijas de Wanda y Mauro Icardi: "Es angustiante"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Medina se va de Francia a Alemania.
Gran salto.

Medina continuará en Europa, pero cambia de club