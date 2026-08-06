Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni celebraron el cumpleaños de Galo

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, de festejo.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni celebraron con mucho amor el cumpleaños número 11 de Galo, uno de sus dos bulldogs francés al que el futbolista de la Selección Argentina y la empresaria consideran como a un hijo de cuatro patas.

La celebración tuvo lugar en la comodidad de su hogar, donde armaron una decoración especial que incluyó globos dorados formando el nombre del agasajado en la pared.

Galo, el perro de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni. También hubo torta apta para animales, decorada con velitas que marcaron los 11 años del tierno perrito, quien disfrutó junto a su compañera India.

Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni y Galo, de festejo Carolina Calvagni compartió un tierno carrusel de fotos y videos en su cuenta de Instagram y volcó su emoción en una tierna dedicatoria a la mascota que comparte con Nicolás Tagliafico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caro Calvagni (@carocalvagni) "Festejamos tu vida, lo bendecidos que somos de compartirla con vos. Ya 11 años del amor más puro e incondicional que puede existir en la tierra, gracias por cada mirada, por cada beso, por tu simple presencia que nos alcanza para llenarnos de felicidad, Quien ama a su perro, va a entender lo que significa celebrarlos. Te amamos con todo nuestro corazón. Feliz cumple mi amor", escribió.

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