viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Amores perros.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni celebraron el cumpleaños de Galo

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni le armaron una colorida fiesta de cumpleaños a Galo, uno de los dos bulldogs francés que tiene la pareja.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, de festejo.&nbsp;

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, de festejo. 

La celebración tuvo lugar en la comodidad de su hogar, donde armaron una decoración especial que incluyó globos dorados formando el nombre del agasajado en la pared.

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Galo, el perro de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni.

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También hubo torta apta para animales, decorada con velitas que marcaron los 11 años del tierno perrito, quien disfrutó junto a su compañera India.

Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni y Galo, de festejo

Carolina Calvagni compartió un tierno carrusel de fotos y videos en su cuenta de Instagram y volcó su emoción en una tierna dedicatoria a la mascota que comparte con Nicolás Tagliafico.

"Festejamos tu vida, lo bendecidos que somos de compartirla con vos. Ya 11 años del amor más puro e incondicional que puede existir en la tierra, gracias por cada mirada, por cada beso, por tu simple presencia que nos alcanza para llenarnos de felicidad, Quien ama a su perro, va a entender lo que significa celebrarlos. Te amamos con todo nuestro corazón. Feliz cumple mi amor", escribió.

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