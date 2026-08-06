Conurbania de Banfield presenta la primera edición de "ConurGroove"

El viernes arranca en Conurbania Parque de Banfield la “ConurGroove”, una jam al estilo del jazz . La nueva movida contará con una banda estable en vivo, músicos invitados y con el escenario abierto para la participación de raperos y traperos.

“Es una jam más cercana al jazz para que participan los traperos y los raperos los que quieren interactuar con nosotros”, le cuenta Leandro Kalén, organizador del encuentro, a La Unión.

La banda estable alista a Dogui Rodríguez en teclados, que viene de tocar junto a Ca7riel y Poco Amoroso. Se completa con Matías Gomel en batería y Leandro Kalén en bajo.

“La idea es que toquemos algunos temas con la banda, luego con los invitados, siempre con todo improvisado, y cuando quieran subirse sobre todo raperos, pero también cantantes o instrumentistas, adelante. Como en una Jam de jazz”, agrega.

Nueva movida en Conurbania.

Una jam sesión es un encuentro informal de improvisación donde varios músicos o artistas se reúnen a tocar en vivo sin un ensayo previo. Solo se define un tono o un ritmo básico, y la música se crea de forma espontánea.

Este viernes en Conurbania de Banfield estará como invitada la tecladista, cantante y compositora Bárbara Gilles. También se sumará Baskito, Bernardo Vázquez, un guitarrista prometedor de 17 años que es el hijo de Martina Vior.