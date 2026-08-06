viernes 07 de agosto de 2026
Escribinos
6 de agosto de 2026
Agendar.

Conurbania de Banfield presenta la primera edición de "ConurGroove"

En Conurbania se arma este viernes una jam con una banda estable liderada por Leandro Kalén y pueden sumarse raperos, traperos y cantantes.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Leandro Kalén, organizador del evento.

Leandro Kalén, organizador del evento.

El viernes arranca en Conurbania Parque de Banfield la “ConurGroove”, una jam al estilo del jazz. La nueva movida contará con una banda estable en vivo, músicos invitados y con el escenario abierto para la participación de raperos y traperos.

“Es una jam más cercana al jazz para que participan los traperos y los raperos los que quieren interactuar con nosotros”, le cuenta Leandro Kalén, organizador del encuentro, a La Unión.

Lee además
Homenaje a Luis Alberto Spinetta. 
Para agendar.

A18 le rinde tributo a Luis Alberto Spinetta en la Provincia
Lali Espósito vuelve a River.
¿Qué onda?

El picante pedido de Lali luego anunciar su nuevo show en River

Leandro Kalén y una sólida banda estable

La banda estable alista a Dogui Rodríguez en teclados, que viene de tocar junto a Ca7riel y Poco Amoroso. Se completa con Matías Gomel en batería y Leandro Kalén en bajo.

“La idea es que toquemos algunos temas con la banda, luego con los invitados, siempre con todo improvisado, y cuando quieran subirse sobre todo raperos, pero también cantantes o instrumentistas, adelante. Como en una Jam de jazz”, agrega.

Nueva movida en Conurbania.

Nueva movida en Conurbania.

Una jam sesión es un encuentro informal de improvisación donde varios músicos o artistas se reúnen a tocar en vivo sin un ensayo previo. Solo se define un tono o un ritmo básico, y la música se crea de forma espontánea.

Este viernes en Conurbania de Banfield estará como invitada la tecladista, cantante y compositora Bárbara Gilles. También se sumará Baskito, Bernardo Vázquez, un guitarrista prometedor de 17 años que es el hijo de Martina Vior.

Temas
Seguí leyendo

A18 le rinde tributo a Luis Alberto Spinetta en la Provincia

El picante pedido de Lali luego anunciar su nuevo show en River

La polémica decisión de Tini antes de su casamiento con De Paul

Nico Tagliafico y Caro Calvagni celebraron el cumpleaños de Galo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Wanda Nara y Mauro Icardi, enfretados.  video
Fuerte.

Polémico video de las hijas de Wanda y Mauro Icardi: "Es angustiante"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Medina se va de Francia a Alemania.
Gran salto.

Medina continuará en Europa, pero cambia de club