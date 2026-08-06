El Obispo de Lomas habló sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV llega a la Argentina en noviembre para realizar una histórica visita de tres días . Tras la confirmación de la noticia, el Obispo de Lomas de Zamora , monseñor Jorge Lugones , expresó su "alegría y gozo por el arribo del Santo Padre a nuestra Patria ".

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado . La noticia fue confirmada por el Vaticano y próximamente se brindarán detalles sobre la agenda que tendrá el Papa en nuestro país y los lugares que visitará.

A los 89 años. Dolor en Lomas: murió el Padre Mario, histórico párroco de Nuestra Señora de Luján

"Deseamos ir preparándonos, abriendo los corazones y también el deseo de la oración conjunta por esta visita del pastor que visita a su pueblo. El Papa va a bendecir a todos, especialmente a los enfermos, a los solos, a los desamparados y a aquellos que no tienen esperanza", destacó Lugones.

Ante una visita tan trascendente, el Obispo de Lomas le habló a "los sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral, querido santo pueblo de Dios y a todos los hermanos y hermanas que estén dispuestos a recibirlo" y también invitó a rezar la oración oficial que está difundiendo la Conferencia Episcopal Argentina . "Mi bendición para todos y bienvenido Papa León también a nuestra diócesis", remarcó Lugones.

Con la llegada de León XIV se dará una nueva visita de un pontífice a Argentina tras 39 años. El último fue Juan Pablo II, quien arribó en dos oportunidades: en 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987 en el marco de la primera Jornada Mundial de la Juventud. De ese entonces, ninguna figura del Vaticano estuvo en el país, teniendo en cuenta que el Papa Francisco nunca pudo hacer el tan ansiado viaje por problemas de agenda.

El obispo de Lomas de Zamora celebró 27 años de su ordenación

El obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, celebró sus 27 años de su ordenación episcopal con un encuentro fraterno, una misa y un almuerzo en la casa de las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo.

El recordado Papa Francisco, cuando era el cardenal Jorge Bergoglio, lo consagró obispo a Lugones el 30 de julio de 1999 en el Domo del Centenario (Resistencia, Chaco) para ser diocesano de Orán, en la provincia Salta. Lugones llegó a Lomas en 2008 para ser el quinto obispo diocesano.

En la Conferencia Episcopal Argentina, Lugones fue miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.