Dónde hacer actividad física gratis en Lomas: días, horarios y sedes

En plazas , parques e instituciones de Lomas de Zamora hay clases gratuitas para que los vecinos tengan la posibilidad de hacer actividad física cerca de sus casas.

Estaciones Deportivas es un programa del Municipio que se realiza en distintos barrios con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de encuentro para personas de todas las edades.

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En Lomas hay clases de yoga los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea) . También hay encuentros de taichi los miércoles, a las 10, en la Plaza Martins que está sobre la calle Arenales 750 .

Los vecinos de Turdera tienen entrenamiento funcional los días martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín (Suipacha y Zapiola) . Mientras que los lunes y miércoles, a las 9, hay yoga en la sede del Club Alumni (Agüero 250) .

Personas de todas las edades pueden sumarse a los encuentros.

En Albertina hay jornadas de gimnasia funcional los miércoles, a las 9.30, en el Parque Municipal de Homero 2601; y los jueves, a las 9.30, en el Polideportiva Evita (Atenas y Montiel).

A su vez, en Fiorito hay clases de taichi los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Diego Armando Maradona (Recondo 1200). En Temperley sumaron yoga los martes, a las 16.30, en el Centro de Gestión Municipal que está sobre la Av. Eva Perón 1732.

Y en Lamadrid también hay yoga los martes y jueves, a las 15, en el Playón "El Puente" de las calles Bustos y Orán. Para participar de las clases, los vecinos tienen que llenar este formulario.

Clases deportivas para personas con discapacidad en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas amplió las propuestas deportivas inclusivas para que cada vez más vecinos con discapacidad puedan acceder a espacios de actividad física, recreación y encuentro.

Los lunes, de 14 a 16, hay clases de fútbol en el Parque de Albertina (Homero 2601). También se arman partidos los jueves, de 10 a 12, en la sede de la Agencia de Discapacidad que está sobre la calle Entre Ríos 1060.

Los interesados en jugar al básquet tienen que ir los miércoles, de 14 a 16, al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302). Mientras que en el Parque San José (Caaguazú y El Trébol) hay jornadas de hockey los miércoles, de 12 a 14.

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El Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) tiene canchas de pádel profesionales de césped sintético en la que dan clases los lunes, de 11 a 12. También se realizan entrenamientos de rugby mixto cada 15 días, los viernes a las 11.00 (el próximo será el 14 de agosto).

Otra opción en el Parque de Lomas es el vóley con encuentros los miércoles, de 17 a 18. Y en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750) dan taichi los jueves, de 11 a 12.