La fuerte historia de una profesora de taekwondo de Lomas de Zamora: por qué el deporte le salvó la vida

La profe de taekwondo de Lomas de Zamora Lorena Gallo (47) tuvo que transitar una historia de vida marcada por la lucha, la perseverancia y la valentía para salir de de ambientes cargados de violencia y abuso , pero gracias al deporte pudo superar cada trago amargo y hoy dicta clases en su propio gym y en el Centro Cultural Dorado Arte .

"Me recibí de cinturón negro a los 12 años y a los 42 empecé a dar clases para la asociación Taekwondo Sur", es lo primero que cuenta la profe que nació en el Barrio Nocito de Lomas sobre su gran pasión por un deporte que la sacó de sus peores momentos.

Fue cuando tenía apenas 5 años que conoció a su maestro Miguel Ángel Quintana . "Resulta que él trabajaba en la fábrica de mi papá haciendo zapatillas y como estaba recién recibido de instructor me anotaron para que vaya a sus clases porque era un conocido y mi papá sólo le encargó que me cuide", recordó sobre aquel momento que le cambiaría su vida para siempre.

Su acercamiento al deporte la llevó a entender que en su casa estaba viviendo abuso intrafamiliar. "Nadie sabía lo que yo pasaba. Desde los tres años hasta los 14 fui abusada por unos familiares y gracias al taekwondo y a mi maestro que me formó pude poner un límite y decir asta", aseguró Gallo sobre una parte de su vida que sólo de grande pudo contar.

En ese contexto, ella sentía que el taekwondo era su verdadero hogar donde encontraba la paz que en su casa no existía. "El deporte para mi era ese espacio de seguridad, de confianza. En el colegio era la mejor, pero no hablaba por todo lo que me pasaba con el tema del abuso", aseveró.

A medida que Gallo fue creciendo se fue sintiendo cada vez más fuerte. "El entrenamiento me mostró que ya no era frágil. Así que cuando aquella vez vino esta persona a tocarme tuve una reacción violenta y lo alejé de una patada. Ese día me miró, se fue y jamás volvió, sólo sus miradas eran amenazantes", dijo sobre ese enfrentamiento que frenó una de las etapas más complicadas de su vida: el abuso por parte de dos familiares.

Las ganas de salir de ese ambiente la animaron a irse de su casa por lo que a los 15 años alquiló un lugar para ir a vivir junto a su hermano. "Fue en ese entonces cuando logré salir de todo. Estuve en la calle, pero elegí siempre lo bueno, vi de todo pero fui fuerte para no entrar en lo malo. Me metí en las iglesias: en la católica, cristiana, ayude a los niños, a los más grandes siempre intenté salir de esa manera", afirmó.

Vendiendo en la calle, pero siempre estudiando como le prometió a su mamá, comenzó una nueva vida. Dejó por un tiempo el taekwondo, pero siempre con las ganas de volver y retomar el deporte que la salvó. "Me fui de casa con el permiso de mi mamá. Mi papá no lo entendía, pero si le contaba era capaz hasta de matar por mi", confesó.

Volvió a enfrentarse con la violencia

Al estar tan traumada por lo vivido a temprana edad, no quería saber nada con tener novios hasta que conoció a una persona a los 19 años. "Quedé embarazada, tuve un nene, pero la relación no funcionó porque él decidió borrarse cuando decidí tenerlo", detalló.

Después de unos años y ya siendo mamá se relacionó sentimentalmente con un amigo que, según ella "parecía muy bueno". Comenzaron la relación y con tuvo una bebe, pero todo comenzó a convertirse en un infierno para la profesora de Lomas. "Era un psicótico, la violencia empezó de a poco hasta romperme los huesos y encerrarme".

En esa relación pesó el amor profundo que tenía hacía él, lo que le costó mucho poder salir de ese contexto violento. "Lo perdonaba y volvía, me deformo la cara, me escapaba y me encontraba, metía a toda mi familia, todos sufrían por mi, y yo sin encontrar salida quede embaraza nuevamente. Un día me rendí y decidí someterme del todo como una esclava, sufrí violencia física, sexual , económica, emocional, y más...", explicó.

Estuvo 15 años hasta que un día cuando la estaba golpeando, lo miró y recordó las enseñanzas de su maestro. "Me habían enseñado a defenderme. Recuerdo que me rompí la mano pero empecé a defenderme con todas mis fuerzas. Ambos empezamos a pelear fuerte hasta que un día me dijo que se iba sino me tenía que matar", contó sobre ese momento que se escapó con sus hijos y se fue a vivir al aeropuerto para que no la encontrara. Se refugió hasta que pudo hablar con su maestro y así retomar ese deporte que en cada etapa de su vida, la salvó.

Su amor por su alumnos que la convirtieron en una gran como profesora

Comenzó a trabajar como recepcionista, pero también iba a las clases de taekwondo. "Miraba como daban las clases hasta que un día me pidieron cubrir a una profe y dije si, me animé. Recuerdo las palabras de mi maestro: 'sé que tenés miedo pero hacelo'".

Después de ese día que dio aquella clase, los alumno pedían por ella, y el maestro le ofreció dar dos clases y como el cupo se llenó, le puso dos días más y así en un año tuvo 100 alumnos y hasta llegó a los 150. "Gracias a muchos de mis alumnos abogados pude salir y alejarme de mi ex pareja. Ellos me ayudaron mucho"

Después de terminar esa historia cruel de pareja, tuvo que enfrentar un cáncer que lo pudo vencer y un ACV. Pero, hoy después de todo lo que pasó dice estar feliz porque en 5 años, hasta pudo poner su propio gym. "Me estoy curando y me voy a curar, levante a mi familia , y logre que mis hijos estén bien, mi mamá feliz con una vida diferente, acompañada de mi nieto de 2 años y medio que vive conmigo", comentó para alentar a quienes estén pasando por momentos difíciles.

Su gym se llama Gallo en honor a su papá, donde además de dictar sus clases de taekwondo siempre incorpora fines olidrio para ayudar al barrio. También fue premiada como la mejor Sabum por la asociación Taekwondo Sur y distinguida por la Municipalidad de Lomas.

"Soy feliz aunque duela el cuerpo más días en la semana, pero sigo porque tengo fe en mi, en el futuro y hoy quiero vivir porque encontré mi familia verdadera que son mis alumnos, como yo los llamo: mi gente. Falta mucho por hacer, pero soy una agradecida a la vida", concluyó convencida que con fuerza, valores y confianza en la esencia se puede salir adelante y reflexionó dejando la siguiente pregunta: "Qué más le puedo pedir a la vida?"

Las clases de Gallo se dictan en el gym ubicado en Zorrilla 2574, Barrio Nocito de Lomas y en el Centro Cultural Dorado Arte y Deporte, en Díaz Veléz 76, Lomas centro.

Más info sobre esta luchadora de la vida en @lorenavanesagallo, @gaallotkd