La Suprema Corte bonaerense absolvió a Pablo Ghisoni, víctima de una falsa denuncia por abuso sexual

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó la absolución del médico obstetra Pablo Ghisoni , quien había permanecido tres años detenido tras ser acusado de abuso sexual por su hijo mayor en una denuncia que luego se comprobó falsa.

El máximo tribunal bonaerense rechazó el recurso extraordinario presentado por la querella y dejó firme la decisión que ya había sido dictada en 2023 por el Tribunal en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora y posteriormente ratificada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

INTENTO DE ESTAFA Simuló el robo de su auto en Villa Galicia y lo detuvieron por falsa denuncia

MALA MANIOBRA Simuló el robo del auto para cobrar el seguro: lo detuvieron por falsa denuncia

De acuerdo al fallo, los jueces consideraron que la presentación impulsada por Andrea Karina Vázquez no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar una nueva instancia de revisión, ya que se basaba en cuestionamientos procesales y en desacuerdos con la valoración de las pruebas.

El giro en el caso tomó estado público en 2025, cuando Tomás Ghisoni confesó que la acusación contra su padre era mentira y que había sido inducido por su madre. Lo hizo a traves de un video compartido en redes sociales, y que generó gran repercución mediática.

Pablo Ghisoni agradeció el apoyo de la comunidad de Lomas. Pablo Ghisoni durante una entrevista exclusiva con La Unión.

Con esta resolución, la Corte bonaerense dejó firme la absolución de Ghisoni y puso fin de manera definitiva a un proceso judicial que se extendió durante varios años y que incluyó su detención a partir de una denuncia que luego fue desmentida.

La falsa denuncia contra Pablo Ghisoni

Andrea Vázquez, la denunciante, acusó a Pablo Ghisoni exesposa del acusado, lo acusó de abusar de dos de sus hijos entre 2010 y 2016, cuando él vivía con ellos en Temperley y Adrogué. En total, fueron más de 40 denuncias contra su exesposo y hubo un largo ida y vuelta judicial, hasta que en 2019 lo procesaron por abuso sexual y la causa fue elevada a juicio.

El especialista en fertilidad estuvo imputado por "abuso sexual agravado por acceso carnal, por situación de convivencia preexistente y por tratarse de un descendiente, reiterado en varias oportunidades, en concurso material con abuso sexual agravado por situación de convivencia preexistente y por tratarse de un descendiente reiterado en varias oportunidades". Sin embargo, la Justicia comprobó que era inocente.