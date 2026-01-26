Lomas de Zamora: fue falsamente denunciado por abuso sexual y estuvo tres años sin ver a su hija

Un hombre fue denunciado falsamente por abusar de su hija, estuvo tres años sin verla por trabas impuestas por su ex pareja, oriunda de Lomas de Zamora , la Justicia lo declaró inocente y hoy lucha para recuperar el vínculo. La abogada de Julio G., Déborah Huczek, narró el infierno que sufrió su cliente hasta la absolución.

La relación entre el damnificado y la mujer comenzó en 2017, hubo “idas y vueltas” y comenzaron a convivir cuando se confirmó el embarazo. “Ella es una persona muy complicada, también tenía otro novio y se reconciliaron en muchas ocasiones”, contó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Ambos se llevan diez años de diferencia, Julio tiene 50 y la denunciante 40, por lo que el padre de la niña “pensaba que los vaivenes ocurrían por las actitudes de su novia”, aunque duró seis meses tras el nacimiento.

La implicada impuso diversas restricciones para que Julio pidiera ver a su descendiente durante la cuarentena del covid-19: “Podía visitarla siempre en la casa de la mujer, siempre cuando haya una niñera y solamente dos horas”.

Si la beba dormía, el hombre no podía ingresar a la habitación en el caso de que la niñera no estuviera y si llegaba tarde tampoco tenía permitido hacerlo, motivo por el que se separaron cuando la niña tenía apenas tres meses.

En ese momento, la víctima comenzó a viajar desde Capital Federal hacia el partido bonaerense de Lomas de Zamora: “Hacía todo lo posible para estar presente, siempre y cuando la mujer lo autorizaba. Dos días y dos horas por semana”.

La misma cantidad de tiempo regía para retirar a la infante del jardín maternal. Julio tenía prohibido concurrir a la casa de la nena y debía acudir a lugares públicos, como un shopping y restaurantes hasta que trasladaba a la menor nuevamente a la casa.

La justicia de Lomas de Zamora lo absolvió

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora constató la imposibilidad fáctica de los hechos denunciados, se basaron en la paciencia que mantuvo Julio frente a las exigencia de la madre de su hija, su predisposición para criarla y la premeditación para presentar incriminarlo de un delito tan grave como un abuso sexual.

“Los maestros declararon que la nena contaba esto, pero lo relataba cuando ya no veía más a su papá y preguntaba por él: ‘¿Dónde está mi papá?’, ‘Con mi papá juego, me río con él’, ‘¿Qué hicieron con mi papá?'”, reveló la defensora.

Los investigadores corroboraron que se armaron videos en los que la madre “extorsionaba” a su heredera sobre los falsos abusos y ella no respondía. “Es un caso que me atravesó mucho como mamá, mujer y profesional”, expresó la abogada. Sin embargo, el fallo aún no se encuentra firme y la madre de la menor apeló, por lo que la Cámara de Casación bonaerense debe pronunciarse al respecto.

Por su parte, Julio lucha por restablecer el vínculo con su hija, a quien no ve desde hace tres años y reclama que su ex novia sea investigada por la falsa denuncia.

“Pedimos que se inicie una investigación contra la denunciante, su abogada y dos psicólogas por asociación ilícita, extorsión y corrupción de menores”, indicó Huczek, a la vez que agregó: “La niña se encuentra bajo el cuidado de su madre, quien no está en sus cavales para criarla”.

Julio debe presentarse ante un tribunal de familia para reencontrarse con su hija. “Son batallas que tenemos que librar”, concluyó Huczek en diálogo con NA