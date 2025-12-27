Lo condenaron por abuso sexual en Ingeniero Budge, pero está libre: "Hay un abusador suelto"

Fue condenado por abuso sexual , pero está libre.

Un hombre condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual , apeló el fallo dictado durante un juicio abreviado. Pese a que la sentencia quedó firme, la madre de la víctima lamentó que "él está libre, como si nada".

"Mi reclamo como mamá es que es una condena muy menor para semejante daño, ya que mi hija sigue con tratamiento psicológico, ataques de pánico y el tipo está libre como si nada porque ni siquiera una tobillera electrónica le pusieron como para tenerlo controlado", expresó Elisa Rojas .

En diálogo con La Unión , la mujer explicó que la denuncia fue hecha en diciembre del 2023, cuando se enteró de que su hija, que tenía 9 años en ese entonces, había sido abusada por su padrastro, en la vivienda de Ingeniero Budge donde vivían.

"Hay un abusador suelto, y es un peligro para los chicos", alertó la madre de la menor damnificada, que explicó a este medio que el condenado fijó su residencia en la localidad de Parque Barón .

"Me parece muy grave que mi hija se pueda cruzar en la calle con esta persona, con el riesgo que implica para ella, y su salud mental", lamentó, sobre la polémica prisión en suspenso para el acusado.

Fue condenado por abuso sexual, pero no fue a la cárcel

Según consta en el documento del dictamen, al que tuvo acceso La Unión, el sujeto identificado como Javier Pablo Frías fue declarado culpable de "abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia".

El 15 de noviembre del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, lo consideró responsable del aberrante hecho cometido en contra de su hijastra, que tenía 9 años cuando fue agredida sexualmente, en su casa de Ingeniero Budge.

FotoJet (18) El documento en el que consta que la condena por abuso sexual quedó firme.

En junio pasado, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso de apelación presentado por el abogado defensor del imputado.

A pesar de que quedó demostrado el indignante hecho que cometió, el hombre no fue a la cárcel, y solo debe cumplir las reglas de conducta dispuestas por la Justicia.