Fiorito: fue condenado por abuso sexual pero la víctima teme represalias

La familia de Villa Fiorito recurrió nuevamente a la Justicia de Lomas de Zamora .

La mujer que denunció por abuso sexual a Fernando Mansilla , el hombre condenado a 18 años de prisión, luego de ser declarado culpable del aberrante hecho en contra de su hija en Villa Fiorito , asegura vivir "una pesadilla" tras el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora .

La madre de la víctima acusó a ocho personas del entorno del imputado, que ahora tienen restricción perimetral que les prohíbe acercarse. Además, la medida cautelar incluye la prohibición de mantener todo tipo de contacto por cualquier vía y cualquier forma de hostigamiento.

Pese a que los acusados tampoco pueden exponer, disponer ni divulgar la imagen, datos o información de la adolescente de 16 años en medios de comunicación, sean televisivos, radiales, gráficos y redes sociales, el acoso habría continuado.

"A mi casa no vinieron, pero hacen vivos por redes sociales, y marchas hablando mal de mi hija y de mí", expresó la denunciante, que agregó también: "No podemos salir. Mis hijas se quedaron sin ir a la escuela".

El fallo estuvo a cargo del TOC 3 de Lomas de Zamora. El TOC 1 de Lomas de Zamora consideró al imputado culpable de abuso sexual al vecino de Villa Fiorito.

Por ahora, el acoso sería de forma virtual. Sin embargo, la madre de la menor teme tener que volver a mudarse por miedo a represalias del entorno del su expareja.

El juicio por abuso sexual

El pasado miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a 18 años de prisión a Fernando Mansilla, el hombre considerado culpable de abuso sexual en contra de su hija, y que había sido detenido la semana pasada por los hechos denunciados en 2015 en Villa Fiorito.

Según consta en el fallo, al que accedió La Unión, Mansilla fue declarado autor de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el vínculo, y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".