Cuidado de niñeces y adolescencias.

Lomas tiene una campaña de prevención del abuso sexual infantil

En espacios públicos entregan material informativo y hablan con los vecinos sobre cómo detectar señales, cómo actuar y dónde buscar acompañamiento.

La campaña recorre diferentes espacios públicos de Lomas de Zamora.

Para promover el cuidado de las niñeces y adolescencias, el Municipio lleva adelante una campaña de prevención del abuso sexual infantil en espacios públicos de Lomas de Zamora.

Las acciones de sensibilización están a cargo de integrantes de la Subsecretaría Niñez y Adolescencia, que recorren los barrios para entregar material informativo y hablar con los vecinos sobre cómo detectar señales, cómo actuar y dónde buscar acompañamiento.

Algunas de las recorridas se hicieron en las paradas de colectivos de las líneas 164, 178, 318, 540, 548 y 549. También estuvieron en las estaciones de Banfield, Temperley y en la terminal de Puente La Noria, entre otros lugares.

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Abarca a toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si la victima entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no contacto físico.

Para prevenir los abusos hay que evitar todo forma de maltrato; fomentar el diálogo y la comunicación con niños, niñas y adolescentes; y promover el cuidado del cuerpo y la importancia de decir no.

Cómo denunciar y recibir asistencia ante un abuso sexual infantil

Para denunciar un abuso sexual infantil o recibir asistencia, Lomas tiene una línea abierta a la comunidad que funciona de lunes a viernes, de 10 a 16, por mensaje de WhatsApp al 11-4161-4664. También pueden acercarse a la Comisaría de la Mujer de Temperley, ubicada en 25 de Mayo 348. A su vez, en la calle República Árabe de Siria 75 (primer piso) brinda asesoramiento presencial de lunes a viernes, de 10 a 16.

Los vecinos también pueden mandar un mail a [email protected] o llamar al 102 que es la línea de atención de la Provincia de Buenos Aires que funciona las 24 horas.

