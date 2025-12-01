Lomas tiene una campaña de prevención del abuso sexual infantil

Para promover el cuidado de las niñeces y adolescencias , el Municipio lleva adelante una campaña de prevención del abuso sexual infantil en espacios públicos de Lomas de Zamora .

Las acciones de sensibilización están a cargo de integrantes de la Subsecretaría Niñez y Adolescencia , que recorren los barrios para entregar material informativo y hablar con los vecinos sobre cómo detectar señales, cómo actuar y dónde buscar acompañamiento.

Ni una menos Fortalecen la prevención de la violencia de género en escuelas de Lomas

Algunas de las recorridas se hicieron en las paradas de colectivos de las líneas 164, 178, 318, 540, 548 y 549. También estuvieron en las estaciones de Banfield , Temperley y en la terminal de Puente La Noria , entre otros lugares.

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Abarca a toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si la victima entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no contacto físico.

Para prevenir los abusos hay que evitar todo forma de maltrato; fomentar el diálogo y la comunicación con niños, niñas y adolescentes; y promover el cuidado del cuerpo y la importancia de decir no.

Cómo denunciar y recibir asistencia ante un abuso sexual infantil

Para denunciar un abuso sexual infantil o recibir asistencia, Lomas tiene una línea abierta a la comunidad que funciona de lunes a viernes, de 10 a 16, por mensaje de WhatsApp al 11-4161-4664. También pueden acercarse a la Comisaría de la Mujer de Temperley, ubicada en 25 de Mayo 348. A su vez, en la calle República Árabe de Siria 75 (primer piso) brinda asesoramiento presencial de lunes a viernes, de 10 a 16.

Los vecinos también pueden mandar un mail a [email protected] o llamar al 102 que es la línea de atención de la Provincia de Buenos Aires que funciona las 24 horas.