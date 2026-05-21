viernes 22 de mayo de 2026
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21 de mayo de 2026
Otro fracaso.

Lanús y los fantasmas de la Copa Libertadores: eliminaciones que duelen

Lanús se quedó afuera de la Copa Libertadores, tras la dolorosa derrota ante Liga de Quito. Fue la tercera vez en su historia que no supera la fase de grupos.

Lanús sufrió otra eliminación en fase de grupos de Copa Libertadores.

Lanús sufrió otra eliminación en fase de grupos de Copa Libertadores.

El equipo de Lanús que quedó afuera en la copa del 2010.

El equipo de Lanús que quedó afuera en la copa del 2010.

Lanús no cumplió con las expectativas en la Copa Libertadores y sufrió un golpazo histórico con su temprana eliminación en la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica. La derrota ante Liga de Quito en la altura de Ecuador terminó por confirmar el mal momento del Granate, luego de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa.

Ni el más pesimista de los hinchas de Lanús imaginaba este presente. Luego de la consagración en el Maracaná ante Flamengo, el mundo futbolístico daba al Granate como animador en la Copa Libertadores. Sin dudas, la salida de Rodrigo Castillo, la posterior derrota ante Mirassol de Brasil en el estreno y las dudas que se generaron entorno a un equipo que dejó de ser confiable, hablan a las claras de una eliminación que quedará en el recuerdo por las expectativas generadas y por no estar a la altura de las circunstancias.

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De todos modos, no fue la primera vez que Lanús llega como candidato a una competencia internacional y no sabe como trasladar ese favoritismo al campo de juego. La temprana eliminación de la Copa Libertadores 2026 se suma a otras decepciones del Granate a lo largo de la historia.

Las tempranas eliminaciones de Lanús en Copa Libertadores

Sin dudas, la eliminación más dolorosa de Lanús en Copa Libertadores fue la de este 2026, ya que el Granate llegaba como campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Igualmente, no fue la primera vez que el Granate no puede superar la primera instancia del torneo continental más importante de Sudamérica.

Sin embargo, nada supera a la peor campaña de Lanús en la Copa Libertadores hasta el momento. Bajo la conducción técnica de Luis Zubeldía, el conjunto Granate llegaba a la edición de 2009 para disputar el certamen por segunda vez en su historia, tras haber quedado afuera en octavos de final en el 2008.

Nada podía ser peor tras finalizar último en el grupo sin ganar partidos. Los rivales que se aprovecharon de Lanús fueron Caracas de Venezuela, Chivas de Guadalajara y Everton de Chile. Con 4 empates y 2 derrotas, aquel equipo de Zubeldía se despidió muy temprano de aquella copa. Con 5 goles a favor y 8 en contra, acabó por completar el sueño prematuramente.

Un año más tarde volvió a recibir un duro cachetazo. Otra vez con Luis Zubeldía en el banco de suplentes, el Granate tuvo un inicio difícil con dos derrotas consecutivas y aunque consiguió tener una leve mejoría, un empate sin goles en la última fecha del grupo lo dejó sin chances de avanzar a los octavos de final. . El equipo finalizó en la tercera posición de su zona con 8 puntos, por debajo de Libertad (12 puntos) y Universitario de Deportes (10 puntos).

lanus afuera de la copa 2010
El equipo de Lanús que quedó afuera en la copa del 2010.

El equipo de Lanús que quedó afuera en la copa del 2010.

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Es, sin dudas, la frustración más dolorosa en la historia del Granate. Tras protagonizar una remontada épica y legendaria en las semifinales contra River, el equipo dirigido por Jorge Almirón accedió a la primera final de Copa Libertadores de su historia.

La ilusión era total, pero Lanús se topó con el poderoso Gremio de Porto Alegre. El Granate perdió 1 a 0 en Brasil y se esperaba una fiesta en la revancha; sin embargo, en una noche fatídica en el sur bonaerense, cayó en casa por 2 a 1 (global 3 a 2) perdiendo la oportunidad de oro de coronarse como rey del continente.

Lanús ha demostrado ser un club modelo capaz de recuperarse de los peores escenarios deportivos. No obstante, la Copa Libertadores sigue siendo esa gran cuenta pendiente que, entre planteos fallidos, altitud fulminante y finales esquivas, le sigue negando la máxima alegría a la parcialidad Granate.

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